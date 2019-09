Brasil eleva el número de trasplantes complejos y alcanza su meta inicial de donadores

Brasil, que celebró este viernes el Día Nacional de Incentivo a la Donación de Órganos, elevó en el primer semestre el número de trasplantes complejos, como los de corazón y médula ósea, y alcanzó una meta inicial de donadores, aunque las cifras están distantes de la demanda de la población.

El Ministerio de Salud divulgó este viernes que entre enero y junio se realizaron en el país 1.780 trasplantes de médula ósea, un 26,8 % más frente al mismo período de 2018, y 203 de corazón, cifra un 6,3 % superior en el mismo comparativo.

Ese tipo de órganos, apuntó el Ministerio, son considerados "complejos" por el "poco tiempo entre la retirada del órgano y el implante y la necesidad de clínicas especializadas" para las intervenciones quirúrgicas.

Los trasplantes conjuntos de riñón y páncreas alcanzaron 67 cirugías, un 45,7 % más en la comparación semestral, mientras que el de páncreas aislado llegó a 19, para un avance del 26,7 %.

A nivel general, el número total de trasplantes se mantuvo estable entre el primer semestre de este año, con 13.263 registros, y los seis primeros meses de 2018, cuando se realizaron 13.291 cirugías de ese tipo.

El ministro interino de Salud, Joao Gabbardo, anunció un significativo aumento del presupuesto destinado para las soluciones líquidas necesarias que se requieren en la preservación de órganos desde su extracción y transporte hasta el momento que llegan a la clínica del paciente,

Ese presupuesto no se ajustaba desde 2007 y en algunos casos, como el de la preservación de riñón y corazón, se aumentó en diez veces, al pasar de 35 reales (unos 8,42 dólares) para 350 reales (unos 84,2 dólares),

Otro avance fue el de la tasa de donares, que en el semestre llegó a 17 por un millón de la población, superando la meta de 15 por cada millón de personas previsto por el Plan Plurianual del Ministerio de Salud, que este viernes lanzó la campaña 'La vida continúa. Done órganos. Converse con su familia'.

A pesar de las cifras ser positivas en algunos ítems, se prevé que el número de trasplantes al final del año se reduzca en un 5 %, incluso con un aumento de donadores hasta las 3.530 personas, pero ese número no llega al 10 % de las 44.000 que esperan en fila por un órgano.

El cantante Bruno Saike, de la banda He Saike y que en los últimos años ha realizado campañas musicales que fueron acogidas por la Asociación Brasileña de Trasplantes de Órganos (ABTO) y entidades similares de otros países, contó a EFE que Brasil está todavía "muy distante de lo que necesita en número de cirugías y donadores".

Sin un avance significativo en los números, Saike decidió emprender una nueva campaña en la que participan, entre otros, el reconocido historiador Leandro Karnal, los cantantes Falcao y Sidney Magal y el eterno galán de la televisión Antonio Fagundes.

"Hay mucho todavía para hacer y por eso necesitamos mostrar la gratitud de la vida y conseguir pasar esa semilla adelante, porque no vale nada ser grato a la vida y no ayudar al prójimo. La donación de órganos es el mayor acto de solidaridad y nobleza porque estamos donando vida para quien no conocemos", apuntó Saike.

El activista y responsable del nuevo vídeo 'Hacer el bien sin mirar a quien', consideró que la sociedad debe "parar con el tabú" de "asociar la donación de órganos a la muerte", porque "con una donación se están salvando de doce a catorce vidas".

Saike en las dos campañas anteriores, con canciones en portugués, español e inglés, reunió a celebridades como la baladista italiana Laura Pausini, el astro argentino del fútbol mundial Lionel Messi, el excampeón de la Fórmula Uno brasileño Émerson Fittipaldi, el futbolista Robinho y la cantante Ivete Sangalo, entre otras.