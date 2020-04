Budó: "Yo no he dicho que España nos mata y me guardaría mucho de decirlo"

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha insistido este miércoles en que una Cataluña independiente habría gestionado "diferente" la crisis del coronavirus, si bien ha puntualizado: "Yo no he dicho que España nos mata, y me guardaría mucho de hacer alguna vez una afirmación así".

Así lo ha afirmado Budó, que el lunes pasado aseguró que en una Cataluña independiente "no habría habido ni tantos muertos ni tantos infectados" por coronavirus, ya que la Generalitat habría decretado un confinamiento total "quince días antes".

En la rueda de prensa telemática del Govern, Budó se ha ratificado: "No sé si lo hubiéramos hecho mejor, pero seguro que lo hubiéramos hecho diferente, porque habríamos decretado un confinamiento total quince días antes".

Horas antes, desde Twitter, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus y ha afirmado: "España es paro y muerte; Cataluña es vida y futuro".

Budó no ha hecho referencia a estas palabras, pero, preguntada en rueda de prensa por las comparativas entre la gestión española de la crisis y la que haría hipotéticamente una Cataluña independiente, ha afirmado: "Yo aquí no he dicho que España nos mata, no he dicho nada de todo esto y me guardaría mucho de hacer alguna vez una afirmación en este sentido".