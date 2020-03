Buenos Aires pide que quienes viajaron a países con Covid-19 hagan cuarentena

El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, solicitó este lunes que quienes hayan viajado a países afectados por coronavirus "colaboren permaneciendo en sus casas" por un período de 15 días en los que deben "estar aislados, en cuarentena".

"Son 15 días que tienen que estar aislados, en cuarentena, sin contacto con otra gente, que es el período máximo de incubación del virus", destacó Larreta, quien añadió que si en este periodo presentan fiebre deben llamar al 107, el número que el Gobierno habilitó para tratar potenciales casos de coronavirus.

El protocolo marca que en caso de síntomas el paciente no debe desplazarse a ningún centro médico, sino llamar a este número y esperar a que el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acuda a sus hogares, donde se determinará un posible traslado "con un proceso de aislamiento para no entrar en contacto con otra gente en los sanatorios".

MEDIDAS PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CUARENTENA

El jefe de Gobierno capitalino indicó que esta medida se extiende "tanto para los que llegaron como para los que están por venir" de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia o Alemania, para quienes habrá medidas que les permitan ausentarse de sus trabajos, escuelas y demás obligaciones.

"Ya están dispuestas, eso lo coordinamos con el Gobierno nacional, todas las medidas para que no se les tome falta, que no tengan problemas con sus trabajos. Está previsto, está permitido, que quienes llegan de estos países no concurran al trabajo, a la universidad o a la escuela", agregó Larreta.

Este viernes el Gobierno nacional anunció una "licencia excepcional" a todos los trabajadores que viajaron al exterior, que no afectará "la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales", según una resolución firmada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Un día después, la cartera de Educación lanzó un comunicado en el que pide que los alumnos y personal docente que "hayan regresado de viaje en las áreas de circulación y transmisión de coronavirus" no acudan a los centros educativos por al menos un periodo de 14 días, aunque no presenten síntomas.

Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires estarán a cargo de la justificación de los días de ausentismo.

AUMENTARÁN LOS CASOS

Larreta afirmó hoy que en total en el país hay doce casos confirmados de coronavirus, de los cuales 9 se encuentran en la ciudad de Buenos Aires.

A su lado compareció del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, quien indicó que otras 70 personas se encuentran en cuarentena, "un número tremendamente dinámico que cambia a cada hora", y del que posiblemente salgan nuevos casos positivos de Covid-19.

"Todos los días tendremos algún caso más. Tenemos 10 personas esperando resultado para hoy. Cada día que pasa vamos identificando sospechosos y los vamos aislando, la proporción habitual es más o menos del 10 a 20 % que enviamos a estudiar terminan dando positivo. Es probable que hoy tengamos un par más", aseguró.

Sin embargo destacó que lo importante no es el número de infectados, sino que "sean solamente importados o en todo caso el próximo paso que podría ocurrir sea el contacto de los importados".

"Así sean los importados o el contacto de los importados, todo eso evitaría la circulación viral en la sociedad", destacó.

PRIMERA VÍCTIMA MORTAL EN AMÉRICA LATINA

El país austral registró este sábado el primer muerto por coronavirus de América Latina, un paciente de 64 años, residente de Buenos Aires, que había estado en Europa y padecía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica e insuficiencia renal.

El paciente comenzó a mostrar síntomas de fiebre, tos y dolor de garganta el 28 de febrero, tres días después de regresar de su viaje por Europa, y el pasado miércoles ingresó en la unidad de cuidados intensivos del hospital Cosme Argerich de Buenos Aires, aislado de otros pacientes y con asistencia respiratoria mecánica.

El fallecimiento se produjo el sábado a primera hora, y poco después los análisis confirmaron que se trataba de coronavirus.