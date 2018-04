C-La Mancha recurrirá el trasvase ante "la más mínima sospecha" de ilegalidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha advertido de que recurrirá la aprobación de un trasvase del Tajo al Segura, que previsiblemente recibirá hoy el visto bueno en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, si se tiene "la más mínima sospecha de que el acuerdo puede ser ilegal".

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Efe, el vicepresidente primero del Ejecutivo castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, ha adelantado este posible recurso ante la reunión de hoy, y en la que se podrá autorizar un trasvase de 20 hectómetros cúbicos de los pantanos de cabecera del Tajo al Segura, toda vez que Entrepeñas y Buendía almacenan más de 400 hectómetros cúbicos, que es el mínimo recogido en el memorándum.

Martínez Guijarro ha reprochado que este memorándum "fue una traición al Tajo" por parte de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que rubricó dicho acuerdo.

"Se gestiona el Tajo mirando a los intereses del Levante, no del Tajo", ha denunciado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, que ha apuntado que en los meses de sequía en los que no se han autorizado trasvases, el Levante ha utilizado el agua de las desaladoras para hacer frente a la situación.

Por ello, Martínez Guijarro se ha preguntado por qué la cuenca del Segura no usa de forma habitual y continuada "los recursos que tiene a escasos metros", es decir, las desaladoras, algunas de las cuales no están en marcha mientras que otra funciona el 30 por ciento, y ha asegurado que no se usan estos recursos por "cuestión de precio", porque "el agua del trasvase es mucho más barata que la de las desaladoras".