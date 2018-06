CCOO y UGT llaman "sinvergüenza" al empresario que no pagaba a sus empleadas

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han calificado hoy de "golfo" y "sinvergüenza" al dueño de una aceitera de Lucena (Córdoba), por no pagar a sus empleadas porque en el convenio aparece la palabra "trabajadores" y no "trabajadoras".

En una rueda de prensa para anunciar las manifestaciones del próximo 16 de junio, ambos líderes se han referido a la denuncia planteada por CCOO contra esa aceitera que ha abonado los atrasos a los empleados varones, pero no ha las mujeres, acogiéndose a la redacción literal del convenio donde sólo pone "trabajadores".

Sordo ha dejado claro que "en castellano hay palabras que no tienen género, como sinvergüenza", ha considerado "surrealista" y "absurda" la razón para no pagar esos atrasos, ya que no se sostiene "desde ningún punto de vista".

"Parece una información salida de un diario satírico", ha dicho, para añadir que da muestra de "la mentalidad instalada en alguna parte del empresariado".

Álvarez, por su parte, ha considerado que "estamos ante un empresario que quiere hacerse una campaña de publicidad gratuita", al que ha llamado "golfo".

Asimismo, ha pedido a la fiscalía que actúe de oficio ante lo que ha considerado "un atropello" con nocturnidad, alevosía y sin ponerse colorado.