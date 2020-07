CCOO pide analizar efectos de trabajar con mascarilla con altas temperaturas

CCOO ha pedido analizar el uso de mascarilla como parámetro que puede agravar el efecto causado por el calor, pues son “muchas las personas que manifiestan una sensación subjetiva de falta de aire y ahogo cuando usan la mascarilla durante periodos largos de tiempo, efecto agobiante que se intensifica con las altas temperaturas”.

"No solo es una sensación subjetiva; algunos expertos indican que el ritmo del pulso y la respiración aumentan al cubrir nuestra cara con la mascarilla, que bloquea la entrada de aire frío lo que eleva la temperatura corporal, sobre todo por encima del cuello, que retiene aire húmedo, por lo que la garganta no se seca y la persona se olvida de beber por no tener sensación de sed, lo que podría acabar en deshidratación, problema importante con la subida de las temperaturas o ante una posible ola de calor", explica el sindicato en un comunicado difundido este viernes.

La mascarilla, agrega, suele aumentar la sudoración, que resulta muy molesta y podría llegar a eliminar su protección adecuada, aunque no se tenga constancia del grado de deterioro que pudiera causar el sudor.

Si la sudoración "fuese excesiva, habría que apartarse a un lugar en el que no exista riesgo de contagio, retirarla para ventilarla, siempre sacando las gomas o lazos de las orejas sin tocar la mascarilla y secar el sudor antes de volver a colocarla. Y descansar de vez en cuando, mientras se pueda mantener una distancia segura. Si se hubiese deteriorado en exceso, sustituirla por otra, aunque no haya pasado el tiempo establecido de utilización".

Recuerda el sindicato que las empresas tienen la obligación de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores ante todos los riesgos laborales, incluido el calor. Por ello, deben elaborar con la participación de la representación sindical, un plan de acción específico para este riesgo, como parte de su plan de prevención, listo para los días en que las condiciones ambientales estén más allá de lo que se considera “normal” en cada zona.

Además, en las olas de calor deben intensificarse las medidas y conductas preventivas y extenderse a todos los ámbitos laborales que puedan verse afectados, con objeto de evitar el llamado golpe de calor, que ocasiona pérdida de conocimiento, daño cerebral irreversible e incluso la muerte.

La gestión del riesgo de calor en las empresas incluye la formación de un grupo de trabajo, con participación sindical, que garantice, entre otras, las siguientes actuaciones: identificar los puestos de trabajo con riesgo de exposición a altas temperaturas; evaluar el riesgo y elaborar un plan de acción específico para el calor y planificar las medidas preventivas en el plan de prevención.