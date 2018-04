CCOO ve una "deriva autoritaria" en España sobre la libertad de expresión

CC. OO. ha presentado esta tarde una campaña con la que invita a reflexionar a la sociedad sobre la "deriva autoritaria" que cree que ejerce el Estado contra la libertad de expresión y, además, ha exigido a los poderes públicos una "rectificación" sobre estos comportamientos.

La presentación de la iniciativa #DefensaLibertadExpresión se ha celebrado en el madrileño Centro Cultural Puerta de Toledo y en ella se ha leído un manifiesto que ha subrayado la "preocupación" del sindicato "por el deterioro de la democracia como consecuencia de los ataques a la libertad de expresión".

El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, ha explicado que están promoviendo una reflexión sobre "una deriva autoritaria" que se ha dado en los últimos años en la sociedad española "que tiene que ver con actuaciones respecto a la libertad de expresión en el arte", como la "exposición censurada en ARCO en febrero".

Sordo ha indicado que estas actuaciones les preocupan, puesto que son "imperceptibles en la opinión pública, pero que están cuestionando determinadas libertades que ya estaban consolidadas".

Por ello, ha abogado por "corregir esta deriva autoritaria", que, a su juicio, "no es ajena a un modelo social de cada vez mayor desigualdad". "Hay una necesidad en la sociedad española de no perder libertades públicas que estaban muy consolidadas y que no hay ningún atajo para resolver los problemas políticos que tiene España sin caer en ningún tipo de deriva autoritaria", ha añadido.

En este acto, también han participado el director de Infolibre, Jesús Maraña; el fundador de la revista Mongolia, Darío Adanti; la portavoz de la Plataforma en Defensa de la Cultura, Gloria Parra; y la portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, Begoña López.

Han analizado la situación de la libertad de expresión en España, y, en este sentido, han mantenido que cada vez se está estrechando más el cerco que separa las "opiniones inocuas" con el pluralismo y la tolerancia.

Asimismo, han defendido que no debe confundirse el enaltecimiento del terrorismo con la libertad de expresión, al tiempo que han criticado las penas de cárcel por ejercer este derecho.

También ha participado en el debate la tuitera Cassandra Vera, que fue condenada a un año de cárcel por la Audiencia Nacional y después fue absuelta por el Tribunal Supremo, tras publicar chistes sobre Carrero Blanco.

"No hay que conformarse con ser absuelto. Hay que acabar de raíz con las persecuciones del Estado", ha manifestado la tuitera.