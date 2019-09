CCOO : La "sanción política" que merecen partidos no pasa por la abstención

El secretario confederal de Organización de CCOO, Fernando Lezcano, ha destacado este jueves en Toledo "la gran inmadurez y el gran pacticismo" que ha existido por parte de los partidos a la hora de afrontar la negociación para la formación del nuevo Gobierno, lo que, a juicio del sindicato, merece "una sanción política, que no pasa por la abstención".

En este sentido Lezcano ha asegurado que CCOO volverá a llamar a la participación electoral para fortalecer las posiciones de izquierda, porque lo que está en juego, ha dicho, es "restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y cortar la efervescencia de las fuerzas reaccionarias y particularmente ultraconservadoras, así como restablecer los pilares del Estado de Bienestar que se han socavado en la gestión neoliberal de la crisis".

Lezcano ha hecho estas declaraciones a los periodistas, antes de participar en la reunión que esta mañana celebra el Comité regional de CCOO en Castilla-La Mancha donde, entre otros asuntos, se abordará la posición del sindicato ante el nuevo escenario político y se repasarán las líneas principales del nuevo curso sindical y político.

El responsable de Organización de CCOO ha recordado que este sindicato valoró de forma "muy favorable" los resultados de elecciones del 28 de abril y "plantemos que teníamos necesidad de un gobierno progresista, con un programa que situase la senda social como prioridad y un gobierno con capacidad de generar la estabilidad parlamentaria suficiente para que las medidas que tuviesen que implementar pudieran llevarse a cabo".

Sin embargo, "estamos ante la convocatoria de unas nuevas elecciones sin gobierno progresista y sin estabilidad", ha subrayado Lezcano, quien ha insistido en que, "pese al jarro de agua fría" que se han llevado, "como la mayoría de gentes de la izquierda, vamos a volver a insistir en la necesidad de la participación, con un mensaje muy claro: no nos pueden volver a hacer esto", ha sentenciado.

En cualquier caso, ha indicado que el sindicato "no está solo para decir lo que otros deben hacer, sino para hacer su papel y éste es -ha enfatizado- llamar la atención de aquellas cosas que se quedan en el alero producto del esperpento que hemos asistido", con presupuestos prorrogados, que afectan a la revalorización de las pensiones para 2020 y a la aplicación de los acuerdos en función pública", cuestiones a las que el Gobierno en funciones tendrá que dar una respuesta.

Por último, ha señalado que CCOO va a "pelear" la negociación colectiva, poniendo el acento en las dos cuestiones que marcan el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva que sigue vigente: la revalorización de los salarios por encima de la evolución de los precios y el establecimiento de un salario mínimo de convenio en torno los 14.000 euros anuales.

Por su parte, el secretario regional de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha coincidido con Lezcano en que "el cabreo especial" que produce al sindicato y a los ciudadanos, en general, "la irresponsabilidad de los líderes políticos, sin ponerles nombres", que ha llevado a la nueva convocatoria de elecciones no debe traducirse en la abstención.

De la Rosa ha puntualizado que "aquí no hay que buscar culpables, sino una responsabilidad o más bien irresponsabilidad colectiva, que no solo cabrea a los ciudadanos, sino que los desorienta", y ha afeado a los líderes políticos "no haber tomado al pie de la letra lo que dijeron las urnas hace cinco meses, con lo que han demostrado no estar capacitados, al menos de momento, para poder dirigir este país".

Pese a ello, ha hecho un llamamiento a "no quedarse en casa" de cara al nuevo proceso electoral y ha sentenciado: "el cabreo nunca nos tiene que llevar a la abstención, sino más bien al contrario a la participación" y a "exigir" a los partidos de gobierno que se tomen como "una prioridad" lo que venimos diciéndoles en los últimos meses, "demasiados meses ya", ha recalcado.

Esto es, que España necesita una reforma laboral que posibilite a los trabajadores y trabajadoras tener situaciones de igualdad frente a los empresarios, sentar las bases de lo que queremos que sea el sistema público de pensiones y de servicios y dotar de estabilidad a los ciudadanos".