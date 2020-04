La COVID-19 no calla los bombos del Bajo Aragón; sonarán desde los balcones

Ni siquiera el propio Luis Buñuel, calandino, sabía desde cuando se celebraba el emocionante "Romper la Hora" cada Viernes Santo, aunque intuía que se remontaba a finales del siglo XVIII. Este año, por primera vez desde que se recuperó la tradición, la plaza de España de Calanda (Teruel) estará vacía por la crisis del coronavirus, pero el sonido de bombos y tambores volverá a retumbar en las calles de la localidad, y de otras siete del Bajo Aragón, cuyos habitantes celebrarán la Semana Santa tocando desde sus balcones.

El propio Buñuel recordaba en sus memorias la “emoción indefinible” del "Romper la Hora" en su Calanda natal. Un sentimiento que él atribuía a las pulsaciones de “un ritmo secreto” que llegaba del exterior, provocando un estremecimiento físico “exento de toda la razón”. “Los tambores, fenómeno asombroso, arrollador, cósmico, que roza el inconsciente colectivo, hacen temblar el suelo bajo los pies”, añadía.

Este año, en pleno confinamiento por la crisis del coronavirus, el Ayuntamiento de la localidad, junto con la Coordinadora de la Semana Santa, ha organizado un programa para que los cofrades de las nueve cofradías de Calanda, así como cualquier vecino que disponga de tambor o bombo, pueda salir al balcón, ventana o terraza para continuar la tradición. Eso sí, dentro de unas horas determinadas.

El objetivo de esta programación, tal y como ha explicado a Efe el alcalde de Calanda, Alberto Herrero, ha sido el de centralizar las distintas iniciativas que han ido corriendo por las redes sociales para que “todos rompan la hora a la vez”.

Así, los actos arrancarán a las doce de la noche del Jueves Santo con lo que sería la procesión del Monte Calvario, aunque en esta ocasión el rezo de las catorce cruces será por megafonía. El toque de corneta marcará el comienzo, que se completará con toques de tambores y bombos por tres minutos entre cada estación, y finalizará con ‘La palillera’.

La "Rompida de la Hora", acto central de la Semana Santa calandina, empezará a las 11:50 horas con el pregón del alcalde por megafonía y, una vez que el campanario haya terminado de dar las doce campanadas, dará comienzo la tradición. Desde entonces y hasta las 14:00 horas, los vecinos podrán aprovechar para tocar tambores y bombos desde sus domicilios, unidos en la distancia.

“Para todo calandino el no poder "romper la hora" es una decepción, porque es el día grande de la Semana Santa y da nostalgia no poder disfrutar de ese momento, pero la situación es la que es y no te deja pensar en otra cosa que no sea el respeto”, ha indicado Herrero, reconociendo que estos días seguirán siendo "especiales”, aunque “de otra manera”.

Igualmente, el presidente de la Coordinadora de la Semana Santa de Calanda, Manuel Royo, ha asegurado que no fue una decisión fácil tener que suspender los actos, pero que era lo que la situación pedía, y ha precisado que la idea de organizar la programación desde los balcones surgió a raíz de que los vecinos comenzaran a tocar el tambor y el bombo a las ocho de la tarde, aprovechando los aplausos a los sanitarios.

La "Rompida de la Hora" es una tradición que se extiende por toda la provincia de Teruel, con especial fervor en el Bajo Aragón Histórico, donde nueve municipios se reúnen en torno a la Ruta del Tambor y Bombo. Allí este evento ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y Fiesta de Interés Turístico Internacional, motivo por el que las localidades que lo componen no han dudado en buscar alternativas.

El presidente de la Ruta del Tambor y Bombo, Fernando Galve, ha indicado que cada localidad ha organizado los distintos actos que ha considerado, siempre desde los domicilios de los vecinos, y ha señalado que desde la asociación tuvieron que suspender las Jornadas de Convivencia que se iban a celebrar, coincidiendo además con su quincuagésimo aniversario.

En Híjar, el Ayuntamiento y la Junta Coordinadora de la Semana Santa han decidido que la "Rompida de la Hora" se transmitirá a través de internet y así podrán participar todos los vecinos de la localidad, independientemente de donde les haya tocado vivir el estado de alarma. A las doce de la noche de este jueves los tambores y bombos romperán el silencio para continuar con la tradición.

También el Ayuntamiento de Alcañiz ha centralizado los actos que han organizado las diferentes cofradías de la localidad para desarrollarlos desde casa y ha instado a los vecinos a compartir sus vídeos, que formarán parte de una exposición cuando termine el estado de alarma y se premiará a los mejores. Además, la Junta Suprema de la Semana Santa ha comenzado a compartir algunos de los vídeos que ha recibido, así como de años anteriores en redes sociales.

Igualmente, en Samper de Calanda han invitado a los vecinos a "romper la hora" desde los balcones, así como a grabarse tocando el tambor o el bombo en terrazas o ventanas para confeccionar después un vídeo que quedará para el recuerdo. Albalate del Arzobispo, Alcorisa, Andorra, La Puebla de Híjar y Urrea de Gaén también han apostado por no romper la tradición, aunque en esta ocasión tendrá que ser desde casa.

