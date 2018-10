El CSD busca erradicar la violencia de género a través de #Amor no es control

El Consejo Superior de Deportes (CSD) junto a Fundación Legálitas y Fundación Once, lanzaron hoy su campaña #Amor no es control, que busca erradicar y ayudar a identificar la violencia de género, la cual no solo es relacionada con daños físicos, sino también con delitos a través de internet.

La iniciativa, que está encabezada por Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de badminton, y Roberto Mena, campeón de Europa de baloncesto en silla de ruedas, consistirá en la difusión de cinco vídeos y promover páginas de información que buscan erradicar prácticas como el "sexting", la "sextorsión", el "stalking" y el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El sexting consiste en la difusión de imágenes o vídeos que afectan a la intimidad de la pareja, mientras que el "stalking" es la suplantación de la personalidad de la pareja o expareja para inscribirla en páginas de contactos o el acoso con llamadas o mensajes de forma continua.

Respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos se produce cuando el agresor tiene acceso a las redes sociales de otra persona por haberla hackeado o por espiarla, y la sextorsión es el chantaje con el envío de contenidos íntimos si no se accede a las peticiones del agresor.

Carolina Marín aconsejó a aquellas mujeres que sufren violencia de género que no se callen, que no tengan "miedo a nada" y que lo comuniquen lo más pronto posible.

"Las redes sociales pueden tener sus ventajas y desventajas a la vez. Una ventaja porque es una fuente en la cual se puede apoyar este tipo de causas, y una desventaja porque se puede sufrir acoso a través de las redes sociales", afirmó Marín.

Según la macroencuesta de violencia sobre la mujer 2015 de la Delegación del Gobierno, el 5,4% de las mujeres entre 16 y 24 años reconocieron haber sufrido violencia de género moderada y el 4,8 % en algún momento de su vida.

Y el 25% de las jóvenes españolas asegura que su novio las vigila, de acuerdo al Estudio sobre la Evolución de la Adolescencia Española sobre Igualdad y la Prevención de la Violencia de Género.

Roberto Mena, campeón de Europa de Baloncesto en silla de ruedas, dijo que hay que ser conscientes de que todos son iguales.

"No hay que ser superiores a nadie, es súper importante este mensaje a través de redes sociales y sobre todo ahora mismo, con toda la facilidad que tenemos a nivel mundial para luchar por los derechos de igualdad", destacó Mena.

La presidenta del CSD, María José Rienda, aseguró que la violencia de género es una "lacra" en la sociedad y que buscarán sensibilizar a los jóvenes, pues son los más vulnerables a este problema.

"Hay que rechazar cualquier tipo o forma de violencia", destacó Rienda, "el amor es respeto mutuo y sentimiento de libertad y complicidad".