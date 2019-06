Calvo reivindica el Orgullo y asegura que Cs y PP "no aguantan tirón de Vox"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha reivindicado el Orgullo 2019 y ha asegurado que tanto Partido Popular como Ciudadanos "no le están aguantando el tirón a Vox".

Así lo ha señalado la vicepresidenta durante su intervención en la celebración del primer aniversario del Día Nacional del Orgullo en la que ha advertido de que "ha vuelto a entrar un discurso lleno de odio contra las libertades" en la sociedad española.

"En este momento hay una parte importante de la mirada del mundo puesta en España porque hemos sido capaces de frenar una parte de esa derecha que cuestiona la democracia", ha añadido.

Calvo ha aseverado que esta reivindicación "no se trata de un combate ideológico de la derecha contra la izquierda", y ha insistido a aquellos que están en contra de esta celebración que "si no quieren un orgullo tendrán dos, y si no quieren dos, tendrán doscientos".

En este acto -en el que también estaban presentes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la ministra de Justicia, Dolores Delgado y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlasca- Calvo ha destacado que defender el Orgullo es "proteger el esqueleto constitutivo de la democracia en el siglo XXI.

"Somos mayoría, las feministas, el movimiento Lgtbi, las mujeres, y nos van a encontrar desde nuestras ideas y nuestro trabajo. Y lo vamos a hacer por España", ha concluido la vicepresidenta.