Calvo emplaza al PP a "acordonar" a una ultraderecha que ya traspasa límites

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha emplazado este lunes al PP a "acordonar" a la ultraderecha y decirle a Vox, que ha traspasado ya el límite "insultando" a una víctima de la violencia de género, que "la democracia española no va a caer en el extremismo".

Calvo ha hecho estas afirmaciones en la manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, en la que está marchando acompañada de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Sanidad, María Luisa Carcedo; Justicia, Dolores Delgado; Trabajo, Magdalena Valerio; y Cultura, José Guirao.

"Le pedimos al PP que haga su trabajo (...) Es el PP quien tiene que decir a Vox que la democracia española no va a caer en riesgo ni en el extremismo", ha sentenciado la vicepresidenta para invitar a continuación a este partido y a Ciudadanos a "acordonar" y no pactar con una ultraderecha que "no tiene ningún control" y que hoy ha traspasado el límite del "insulto y la falta de respeto" con una víctima.

Y para hacerles frente no solo es necesaria la unión de partidos, también de la sociedad entera que hoy se ha echado a la calle. "Tenemos que decir a la ultraderecha que inquieta la democracia que no van a pasar y que el resto de los partidos constitucionalistas vamos a seguir avanzando", ha zanjado.

Calvo, que ha marchado junto a sus compañeros al grito de "Vox, escucha, estamos en la lucha", ha apelado a la "unanimidad y firmeza contra este terror para que nadie venga a discutirlo, a debilitarlo o a romperlo". "Se tienen que encontrar con la firmeza de todos nosotros", ha abundado.

"Se llama violencia machista, no es una violencia general, es una violencia específica, de poder, de aquellos hombres que consideran que las mujeres son sus pertenencia hasta el extremo de asesinarlas. Quien no quiera verlo está negando una realidad, está negando un dolor y, sobre todo, está de manera injuriosa faltando el respeto a su memoria, a su familia, a sus huérfanos", ha censurado.

Preguntada por si considera que la ley integral debería reconocer casos como el de Diana Quer como violencia de género, la también ministra de Igualdad ha querido dejar claro que la norma "ha dado muy buenos resultados en muchas cosas", lo que ha convertido a España en un referente de esta lucha

No obstante, "como todas las leyes", también ésta puede "ser mejorable", por lo que ha invitado a "seguir caminando y tomando decisiones".