Calvo pide "educación sexual en las aulas" para combatir agresiones a mujeres

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha indicado hoy que "hace falta educación sexual en las aulas" para evitar la asociación de sexualidad y violencia, así como una "interpretación de las normas que sea más acorde con la exigencia de los derechos de las mujeres".

"Una democracia no puede vivir cada día sabiendo que no protege la seguridad de las mujeres", ha indicado en TVE la ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, quien ha apelado a un "gran acuerdo contra el sexismo de la sociedad".

"Las mujeres tenemos derecho a que el Estado y la democracia nos responda a nosotras con acuerdo a nuestros propios problemas", ha defendido.

Calvo se ha referido a los últimos de agresiones sexuales en grupo, así como a la sentencia de La Manada y ha subrayado que "el derecho es el gran instrumento humano para ordenar la convivencia", si bien ha precisado que aún tiene "una herencia extraordinariamente patriarcal".

En este sentido, ha mostrado su deseo de que el Poder Judicial interprete las leyes en estos casos de agresiones contra las mujeres "con arreglo a la realidad".

"Hay pronunciamientos judiciales que -las mujeres- no comprenden" y "quieren expresar su disconformidad y eso no significa que no se respete la independencia" de los jueces, ha dicho.

Calvo ha destacado la necesidad de reforzar los programas de formación de género de jueces y fiscales, así como "elementos penales y procesales".

"Cuanto más seguros y más cerrados tengamos tipificados los delitos penales, como el de violación, menos capacidad de interpretación se puede tener", ha relatado.

Asimismo, la responsable de Igualdad ha incidido en que la discriminación debe atajarse también desde las aulas: "Falta hablar de la sexualidad con profundidad, con respeto y con parámetros democráticos".