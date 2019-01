Calvo: la igualdad formará parte del tuétano de la reforma educativa

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que el "déficit en la orientación educativa de las niñas es claro" por lo que la igualdad tendrá que formar parte del "tuétano" de la Educación, que el Ejecutivo pretender reformar.

"Nuestro país necesita formación cívica, absolutamente cívica en los valores constitucionales, que son el principal asunto del sostenimiento de la democracia. (...) En la función de esos valores tiene que estar la convicción profunda desde la infancia de que somos iguales en derechos, en oportunidades y en libertades", ha sostenido Calvo.

En la presentación del informe "Mujeres en la economía digital en España", la vicepresidenta ha aseverado que 40 años de combate ideológico y controversia sobre la Educación "quizá ya sean suficientes".

Ha asegurado que la propuesta de reforma educativa del Gobierno está abierta al "enriquecimiento, a la crítica, al cambio, al perfeccionamiento y al acuerdo", ya que se está cambiando, ha dicho, del "registro de la confrontación a la necesidad de una cultura política de la colaboración".

"El terreno que nos espera a todos es ceder, pactar, reconocer al otro", ha apuntado.

La titular de Igualdad ha defendido que la perspectiva de género estará presente en esa reforma educativa: "No queda otra que fortalecer la imagen respetable y respetuosa y prestigiosa de las mujeres como ciudadanas en la democracia. Y esto tiene que formar parte del tuétano de la Educación de un país como el nuestro", ha añadido.

A su juicio, el gran reto de la democracia es el equilibrio y la igualdad entre hombres y mujeres, una cuestión obligatoria y no optativa de las políticas públicas.

"No es un asunto secundario, no es un asunto de perspectiva ideológica de cada quien. Es el reto, por fin, de profundidad de una sociedad democrática. (...) Las perspectiva de género es simplemente una perspectiva de justicia, no una perspectiva de cambio de los privilegios", ha destacado.

Calvo ha incidido en que existe una "brecha importantísima" entre hombres y mujeres en el ámbito de la digitalización y las nuevas tecnologías, donde ellos "doblan en formación y posibilidades" a las mujeres.

La orientación educativa de las niñas "sigue teniendo un déficit enorme, a pesar de que muchos piensen que la igualdad está conseguida", ha manifestado.

"Los datos son absolutamente claros y lacerantes. (...) Nos queda mucho por remontar la política de ciencia, innovación y tecnología de este país", ha reconocido.

Calvo se ha mostrado convencida de que España puede tener "confianza y esperanza" no sólo en su capacidad para contribuir a la revolución digital, también en su sociedad y su clase política.

"La inmensa mayoría de quienes estamos en la política y las instituciones transitamos en el equilibrio, en la concordia, en el único espacio donde somos muchos más frente a quien se sostiene en la nostalgia o en los extremos", ha concluido.