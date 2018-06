Camioneros argentinos amenazan al Gobierno con paro si no hay una mejora salarial

El líder del sindicato de camioneros de Argentina, Hugo Moyano, anunció hoy que si el próximo martes no hay una "respuesta concreta" a sus reclamos salariales en una reunión con empresarios, el jueves 14 de junio secundarán un paro general con el que llegarán "hasta las últimas consecuencias".

"Hasta qué punto llega la incapacidad, irresponsabilidad y la falta de sentido común de un Gobierno que pretenden que con una inflación del 30 % los trabajadores recuperen el 15 %", expresó Moyano ante una caravana de cientos de camiones y chóferes apostados a las afueras de Buenos Aires, donde se manifestaban contra el Ejecutivo de Mauricio Macri.

El sindicato, con una gran influencia en el país, reclama una subida del 27 % pero los empresarios solo ofrecen el 15 % de aumento salarial -en medio de la fuerte inflación que afecta al país, que en 2017 rozó el 25 %-, y el jefe sindical acusa al Ejecutivo de impedirles que propongan un alza mayor con el objetivo de contener la inflación.

"Por eso vamos a reclamar el porcentaje de aumento de salario que corresponda. Y le decimos al Gobierno: No vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda. Que hagan lo que quieran", incidió Moyano, que incidió en que "nadie diga" que no han "avisado" de sus planes.

"Quieren hacer todo lo que sea perjudicial para el trabajo y toda la comisión directiva hemos jurado que preferimos dar la vida antes de dar algo que pertenece al trabajador", subrayó.

En los últimos meses, el líder camionero ha mantenido fuerte enfrentamiento con el Gobierno de Macri, al que acusa de impulsar las diversas investigaciones judiciales que le afectan.

"Acá estoy, si quieren meterme en cana vengan y llévenme", insistió Moyano entre los vítores de sus seguidores.

"Si creen que nos van a atemorizar está equivocado, señor presidente", remarcó.

De realizar una huelga general, esta podría generar, además de movilizaciones de camiones que generarían grandes problemas de movilidad, problemas de abastecimiento en rubros como el del combustible.

"Somos laburantes, nadie más que nosotros quiere la paz y el trabajo", enfatizó Moyano.

"Si el martes (en una audiencia con la cámara empresaria) no tenemos una respuesta que nos permita trasladarle a ustedes y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, si no dan una respuesta concreta al pedido que le hemos realizado, el jueves hacemos un paro general", sentenció el sindicalista.