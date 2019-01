Carlos Magdalena: "Entender la biodiversidad es clave para la supervivencia"

El botánico español Carlos Magdalena, conservador sénior del Real Jardín Botánico de Kew (Londres), dijo a Efe que "perder la capacidad de entender a la naturaleza" tiene en peligro de extinción a 80.000 especies de plantas.

"La casa está ardiendo y nadie grita", expresó el horticultor de 46 años para explicar el grado de destrucción que ha alcanzado el planeta.

Para Magdalena, reconocido por su habilidad para rescatar especies amenazadas, una medida vital de mitigación parte de entender cómo funciona la naturaleza al concluir que "no puedes proteger algo que ni siquiera sabes que existe".

"La cultura, el conocimiento y la capacidad de entender la naturaleza se está perdiendo, y eso es determinante para intentar cambiar esto. El proteger y entender la biodiversidad es clave para la supervivencia. No hay más discusión que esa", apostilló el experto nacido en Asturias.

El denominado "mesías de las plantas", apelativo que dio nombre a su libro, ganado en gran medida a su habilidad para resucitar especies como el café marrón ("Ramosmania rodriguesii"), percibe que la destrucción funciona en ocasiones de forma "aleatoria y por descontrol".

"Necesidades momentáneas generan destrucciones eternas", sentenció el botánico que lleva dos décadas en el Kew, donde desarrolló ampliamente su fascinación por estudiar las plantas.

"¡Cortas un árbol de 2.000 años para hacerte un pollo!", soltó al referirse a un proyecto de conservación en el que participó en Perú sobre la reforestación del Huarango, cortado para hacer algo "tan banal" como pollo a la brasa.

Por acciones de ese tipo, según Magdalena, calcula que unas 80.000 especies de plantas están en peligro de extinción, es decir, "una de cada cuatro especies", aunque cree que serían más porque varias se necesitan entre sí para coexistir.

"No hay opción, hay que conservar. No hay más que eso. Todo lo que comemos son plantas o cosas que comen plantas", enunció el botánico, quien está de visita en Colombia como panelista en el Hay Festival Jericó, donde generó reflexiones y reivindicó a los indígenas.

"Ellos respetan el medioambiente, y no hace falta contarles una película de ecología porque entienden que no son los dueños de la naturaleza", dijo el español, a la vez que se cuestionó: "¿Cómo podemos llamarnos desarrollados si dañamos lo que nos da alimento, medicina y oxígeno?".

El horticultor, que quedó prendado con la "impresionante biodiversidad" de Colombia en su primera visita, manifestó que curiosamente todos esperan que "alguien venga a salvarlos cuando realmente tenemos que salvarnos de nosotros mismos".

Por último, resaltó que un planeta con 400.000 especies de plantas es "mucho más rico" que uno con 100.000, pues todo tiene un uso, así aún no se conozca.

Su conexión con la naturaleza la exacerbó durante el recorrido de tres horas entre Medellín y Jericó, al que describió como "fascinante", para participar en el festival.

En Suramérica ha tenido varios proyectos, como "un jardinero al que de repente la ciencia lo necesita", así que espera que pronto le llegue el turno a Colombia por el vínculo que tiene el Kew con universidades y entidades colombianas.

"No he parado de mirar plantas. Me apetecía decirle al taxista que me dejara ahí. Me encantaría regresar a participar en un proyecto de conservación", enunció el horticultor.