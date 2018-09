Carmena aprueba su nuevo protocolo que castigará a los coches más contaminantes

La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado hoy de forma definitiva el nuevo protocolo contra la contaminación, que entrará en vigor el 8 de octubre con medidas más restrictivas que el actual al llevar las limitaciones a la circulación más allá de la M-30 y castigar más a los vehículos contaminantes.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha informado en la rueda de prensa posterior a la Junta de la aprobación definitiva de este protocolo que sustituye al de febrero de 2016, tras el periodo de exposición pública en el que se han aceptado 18 enmiendas de forma total o parcial.

El nuevo protocolo cuenta con cinco escenarios de restricción, uno más que el actual, y condiciona la movilidad al distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además afectará a las motocicletas, a diferencia del actual, que en los episodios de alta contaminación reducía el volumen del tráfico limitando la circulación según si los vehículos tuviesen matrícula par o impar.

Sin embargo, desde el próximo 8 de octubre tendrán prohibido circular por toda la ciudad los vehículos que no tengan distintivo ambiental, es decir, los matriculados antes del año 2000 o los diésel de antes del 2006, incluidas las motocicletas, cuando se superen los niveles de NO2 que obliguen a aplicar el "escenario 3".

El primer escenario será de aviso e información, en el segundo habrá una limitación del aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean CERO o ECO y no podrán circular por el centro los coches sin distintivo ambiental. Hasta ahora no se restringía la circulación en este escenario.

En el escenario 3, la restricción de circulación se extenderá al conjunto de la ciudad para todos los coches que carezcan de etiqueta ambiental.

Como novedad, se crea el escenario 4 para cuando el nivel de aviso se mantenga durante cuatro días consecutivos: la limitación de circulación se extenderá también a los vehículos con etiqueta B.

El escenario cinco se corresponde con el nivel de alerta definido por la Unión Europea y en esta situación solo se permitirá la entrada a la ciudad de los vehículos CERO y ECO, aunque la previsión es que no se llegue a aplicar.

En el protocolo seguirá habiendo tres niveles de contaminación en el aire -preaviso, aviso y alerta- en función de los cuales se irán aplicando las restricciones.

El nivel de Preaviso se activará cuando dos estaciones de una misma zona superen los 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas y también, como novedad, cuando tres estaciones de cualquier punto de la ciudad sobrepasen esos niveles.

El de Aviso, cuando dos estaciones de una zona superen los 200 microgramos durante dos horas consecutivas o lo hagan tres estaciones de toda la ciudad.

Por último, el de Alerta se activará cuando tres estaciones de una zona superen los 400 microgramos durante tres horas consecutivas.

En el periodo de alegaciones, según ha explicado hoy en rueda de prensa el director general de Sostenibilidad, José Amador, se han admitido dos cambios destacados: hasta el 31 de diciembre podrán aparcar en las zonas SER -dentro de la M-30- los vehículos de profesionales con etiqueta ambiental B, y en "escenario 5" solo podrán aparcar en la zona SER los vehículos 0 emisiones, cuando en el texto inicial se incluía también a los ECO.

Según ha dicho el director general, este protocolo no afecta a las calefacciones porque el Ayuntamiento entiende que el principal foco de contaminación por No2 procede de los motores de combustión que usan diésel, aunque no ha descartado tomar medidas específicas si se considera necesario más adelante.

En la actualidad hay cuatro etiquetas de la DGT: la 0 emisiones, de color azul, para los vehículos eléctricos; la ECO (azul y verde) para los vehículos híbridos o vehículos "ECO"; la C (verde) para los turismos y furgonetas de gasolina matriculadas a partir de 2006 y diésel a partir de 2014 y la B (amarilla) para los vehículos de gasolina matriculados a partir de 2000 y de diésel a partir de 2006.