Cataluña tiene 1.939 camas de UCI, el 75 % ocupadas por pacientes de Covid-19

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha dicho este domingo que Cataluña dispone de 1.939 camas de UCI de las que 1.492 (el 75%) están ocupadas por enfermos con coronavirus, con lo que, a su juicio, "estamos muy bien preparados".

En una entrevista en Catalunya Radio, Vergés ha asegurado que si llega otra avalancha de enfermos, hay espacios que todavía no están abiertos y que se abrirán cuando toque, como el hospital temporal de Fira Salut con 332 camas a punto.

La consellera también ha advertido de que las medidas para dejar el confinamiento se han de hacer de manera escalonada: "después del confinamiento total, las medidas se han de tomar cuando toquen y no antes".

Por ello, se están haciendo estudios estadísticos para ver qué población ha pasado la enfermedad y está inmunizada para hacer un calendario de medidas sin confinamiento total.

Sobre la decisión del Gobierno de no prolongar el confinamiento total, Vergés cree que "no se trata de acabar la Semana Santa y volver a la situación anterior", y ha insistido en que se han de identificar bien los grupos de riesgo, ver cómo se vuelve a trabajar en las empresas o, por ejemplo, que los restaurantes no puedan abrir con toda su capacidad.