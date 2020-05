Cataluña pide no salir del municipio en la fase 1 aunque lo permita el Gobierno

El departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña ha aconsejado este viernes no salir del municipio durante la fase 1 de la desescalada aunque así lo permita el Gobierno, y su titular, Miquel Buch, ha cargado de nuevo contra el Ejecutivo por su "improvisación" y sus decisiones "precipitadas".

El Govern ha propuesto que el próximo lunes 11 de mayo entren en la fase 1 tres regiones sanitarias catalanas: el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y el Pireno y la Vall d'Aran, aunque el Gobierno todavía no ha concretado la letra pequeña de las condiciones que implica el pasar a esta fase.

Aunque, en principio, se prevé que el Ejecutivo permitirá la movilidad entre los municipios de una misma provincia o región sanitaria, la consellería de Interior recomienda no hacerlo.

"Nuestro criterio es que cualquier actividad se haga en el municipio preferiblemente a hacerlo fuera, porque salir es ir a otros ámbitos y la movilidad es el principal factor de riesgo de contagio", ha argumentado el subdirector de Protección Civil, Sergio Delgado, en una comparecencia conjunta con Buch y la intendente de los Mossos d'Esquadra, Mònica Luis, para abordar la entrada en esta fase 1 de la desescalada.

En este sentido, Delgado ha recalcado que "más allá de que se permita o no" salir del municipio "por prudencia no se debería" realizar esta movilidad.

No obstante, tanto Buch como Delgado han recordado que el Gobierno todavía no ha anunciado las medidas concretas de esta fase 1, y que hasta que no se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no entrarán en vigor.

El conseller de Interior, por su parte, ha criticado de nuevo la actuación del Gobierno en la crisis de la pandemia del coronavirus, que ha calificado de "improvisada" por sus decisiones "precipitadas y desordenadas", y que generan a su juicio "incertidumbre" y "confusión" en la ciudadanía.

Buch, por otro lado, ha observado cierta "relajación" en los ciudadanos la cual, ha dicho, es "uno de los enemigos más grandes" por lo que ha pedido "prudencia".

Los Mossos, por su parte, están preparando el dispositivo de este fin de semana para evitar los desplazamientos a las segundas residencias con controles en las carreteras y también en estaciones de tren como la de Sants, según ha avanzado la intendente de la policía catalana durante la rueda de prensa.