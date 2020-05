Cayetano: "El toreo, como siempre, está mostrando su cara más solidaria"

El torero Cayetano Rivera, uno de los más activos a la hora de buscar ayudas durante la crisis de la Covid, asegura que el mundo del toro, "como siempre ha hecho", está mostrando su lado más solidario con los necesitados, "más allá" de los problemas que también tiene su propio sector.

El diestro dinástico, que pasa el confinamiento en su casa de Sevilla junto a su mujer, la modelo y presentadora Eva González, y su hijo de apenas un año, ha declarado en entrevista con EFE que para él "lo primero son las personas, pertenezcan al mundo del toro o no".

"Estoy triste -continúa- tanto por las desgracias que están viviendo ahora millones de personas como por esa brutal crisis económica que ya está aquí. Por mi parte, siempre me encontrarán "dispuesto a echar una mano a quien haga falta".

Junto a otros toreros, Cayetano lanzó hace unas semanas la campaña #Echauncapote, con la que recaudan fondos para colaborar con el Banco de Alimentos, "algo que me parece fundamental en un momento en el que hay muchísima gente que no llega a cubrir una necesidad tan básica como el comer".

"La campaña va bien, estamos recogiendo mucho dinero, pero sabemos que nunca será el suficiente y que habrá que pensar en nuevas fórmulas que ayuden a paliar la crisis que vamos a sufrir. Entre ellas podrían estar una serie de festivales benéficos, cuando se puedan dar toros, claro", matiza el diestro madrileño.

Ya que, de momento, no puede ejercer su profesión, "ni tampoco entrenar lo suficiente para poder ponerme delante de un toro", Cayetano también está tomando parte activa en la defensa de su sector, y en especial de los colectivos más débiles y más afectados por el parón forzado por el coronavirus: "Creo que lo debo hacer por por mi gente, por mi mundo. Por el que vivo y muero".

"Puede que las autoridades -considera el torero- sean conscientes de lo que el toreo aporta económicamente al Estado, porque lo notan en los impuestos, pero no creo que lo sea tanto de que hay de miles de familias que viven directa o indirectamente de él y que en su mayoría se han quedado ahora desamparadas".

En ese sentido, Cayetano explica el trabajo que se está haciendo desde la Fundación del Toro de Lidia (FTL), de la que es patrono, que consiste en "informar al Gobierno sobra la crítica situación de nuestro sector y en solicitarle la ayuda que vamos a necesitar para salvar a todas esas familias y reactivar la actividad taurina".

El torero confiesa que "la Fundación ha hablado un par de veces con el ministerio de Cultura, telemáticamente, pero les he advertido que exijan que cualquier ayuda a la que las autoridades se estén comprometiendo se haga por escrito. Porque el problema no es sólo si nos atenderán o no, sino cuándo lo harán. Habrá que esperar, y en función de ello actuaremos".

"De momento, nuestro sindicato, la Unión de Toreros, ha creado un fondo económico para poder atender de manera urgente a todos esos compañeros, que son muchos, que no pueden esperar que el Gobierno coja de una vez el toro por los cuernos", añade.

También en estos días Cayetano Rivera ha sido noticia por la polémica surgida con Instagram, que ha cerrado su cuenta por "incitación al odio", cuando en realidad había recibido cientos de insultos, e incluso amenazas de muerte para él y su familia, tras una intervención televisiva en la que animaba a los animalistas a adoptar a alguno de los miles de toros que se están enviando al matadero sin poder lidiarse.

"No deja de ser, cuanto menos, paradójico -considera- pero sobre todo es preocupante. Me preocupa que haya gente así, que acumule tanto odio y que confunda la libertad de expresión. Pero más nos debe preocupar que las redes sociales protejan a esa gente tan despreciable. No podemos ni debemos callar ante estas cosas. Por mi parte, voy a tomar medidas legales, como siempre que amenacen a mi familia o a mí".

"Por cierto que ningún animalista, antitaurino, santuario de animales u otra asociación de este tipo se ha puesto en contacto conmigo, con la FTL o con la Unión de Criadores de Toros de Lidia para adoptar un toro. Y eso que no les hace falta tener finca: basta solo con pagar a los ganaderos los altos gastos mensuales que supone la crianza de ese toro", concluye el hijo de Paquirri.

Paco Aguado