Celaá insiste en su "voluntad inequívoca" de cambiar el sistema de becas

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha insistido en su "voluntad inequívoca" de cambiar y mejorar el actual sistema de becas, que no le gusta, pero que para ello se debe poder disponer de los recursos suficientes a través de unos presupuestos aprobados y, además, no estar en funciones.

"No nos gusta el sistema actual de becas, pero necesitamos contar con las condiciones necesarias para poder modificarlo", ha dicho Celaá durante la inauguración del II Foro Alianza por el Desarrollo de Talento Digital en España organizado por la patronal tecnológica Ametic.

También se ha referido al tema tras su visita a la exposición "Madrid, ciudad educadora 1898/1938. Memoria de la Escuela Pública, en el Museo de Historia de Madrid, donde Celaá ha insistido: "Nuestra voluntad inequívoca varias veces expresada es cambiar el sistema de becas con toda claridad".

"Lo vamos a hacer", ha recalcado para a continuación explicar que de momento no ha sido posible por "imponderables", pues asumió el cargo en junio del pasado año, cuando el decreto de becas de este curso ya estaba previsto y que para el próximo coincide que no hay unos presupuestos aprobados y el Ejecutivo está en funciones.

No obstante, ha destacado que en seis meses Educación ha convocado dos veces el Observatorio de Becas (en diciembre y ayer) cuando no se hacía desde hace siete años y que se están recibiendo informes y dictámenes sobre el tema.

Ha argumentado que el sistema de becas es "muy complejo y muy delicado" en el sentido de que hablamos de cientos de miles de alumnos que reciben becas y de 1.500 millones de euros.

"Cualquier modificación no pensada, no meditada, no medida, que interfiera en el sistema de becas, puede suponer mejora para unos pero perjuicio para otros y eso no lo voy a consentir. No vamos a consentir que haya injusticia al respecto", ha aseverado Celaá.

Las declaraciones de Celaá tienen lugar un día después de que la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado pospusiera hasta la semana próxima su dictamen definitivo sobre el decreto de becas del Gobierno para el curso 2019-20, tras rechazar su informe sobre el mismo.

El informe de la ponencia sobre el decreto de becas del Consejo Escolar, máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa, fue rechazado el martes por 7 votos en contra, 5 a favor y 3 abstenciones.

El proyecto mantiene una parte económica fija y otra variable para el estudiante, tal y como fijó el PP en 2012.

La cuantía fija ligada a la renta del solicitante es de 1.600 euros (se subió 100 euros el pasado curso) y la ligada a la residencia es de 1.500 euros. La beca básica es de 200 euros y la ligada a la excelencia en el rendimiento académico de entre 50 y 125 euros.

La parte variable tendrá un importe mínimo de 60 euros y dependerá del presupuesto restante y del rendimiento académico del alumno.