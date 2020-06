Ceuta no pedirá pasar a la fase 3 "por prudencia" ante nuevos casos

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha asegurado hoy que no pedirá "por prudencia" el pase de la autonomía ceutí a la fase 3 de la desescalada como consecuencia de los casos de coronavirus detectados a mediados de la pasada semana y que obligaron a tomar medidas especiales.

El consejero de Sanidad del Gobierno ceutí, Javier Guerrero (PP), ha señalado que ha adoptado hoy esta decisión después de mantener una reunión telemática con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

"No lo pediremos por prudencia, además de que el ministro me ha comentado que prefiere que no lo pidamos a tener que decirnos que no es posible", ha manifestado Javier Guerrero en declaraciones realizadas y facilitadas por la televisión pública de Ceuta (RTVCE).

Esta situación se produce después de que la Delegación del Gobierno en Ceuta haya decretado hoy vigilancia policial para varios bloques de viviendas donde se ha registrado un rebrote de casos de coronavirus, con la intención de impedir que estas personas puedan abandonar sus casas en estos días.

Según han informado a Efe fuentes policiales, varias patrullas de la Policía Nacional se encargan desde esta mañana del control de siete viviendas de los Grupos Erquicia y otros bloques de viviendas en la calle Joaquín García de la Torre de Sidi Embarek.

La vigilancia se produce para impedir que las 121 personas a las que se ha decretado el aislamiento obligatorio puedan abandonar el confinamiento.