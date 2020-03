Ceuta pide que no se abra la frontera pese a que Marruecos abra la suya

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha elevado una petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que no se permita abrir la frontera ceutí, a pesar de que Marruecos abra la suya.

En declaraciones a los periodistas, facilitadas por el Gobierno ceutí, Vivas ha dicho que "si Marruecos abre la frontera tendríamos que analizar nosotros la posibilidad de no abrirla por nuestra parte para limitar los riesgos, por lo que he pedido que España no la abra".

El presidente justifica esta medida en la necesidad de tener aislada a la autonomía ceutí de cualquier tipo de contagio por el coronavirus.