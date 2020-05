Chile vuelve a los aplausos para los sanitarios cuando más arrecia la pandemia

La ciudadanía de Chile volvió a recurrir a los aplausos a sus sanitarios en la noche de este martes como homenaje a la "primera línea" que lucha contra la pandemia del coronavirus en los hospitales y centros de salud cuando el país registra una considerable alza de contagios y fallecidos.

No es que los chilenos no hubieran reconocido antes la labor de los trabajadores de la salud, pero los aplausos no habían sido una constante como sí ocurrió a diario en países como España o Italia, que cada tarde de cuarentena se lanzan a los balcones para hacer sonar sus palmas como homenaje.

Sin embargo, este martes los aplausos desde los balcones y las sirenas de Bomberos y Policía se fusionaron con más fuerza que nunca hasta el momento y en todos los barrios de las principales ciudades del país se escuchó un sonoro agradecimiento.

En Santiago de Chile, donde unos 7 millones de personas se encuentran confinadas en sus domicilios desde hace unas dos semanas, el silencio de las calles vacías se rompió en un fervor a favor del esfuerzo de los sanitarios, que hoy en día se encuentran en la situación de mayor estrés con unos 4.000 pacientes nuevos y unos 40 fallecidos cada día.

Actualmente Chile registra 77.961 casos positivos y 806 muertos por la COVID-19.

"Vamos Chile, carajo" o "vamos que podemos Chile" fueron varios de los gritos que se escucharon desde los balcones en la capital, acompañados de continuadas "gracias" mostradas por los ciudadanos confinados para dar fuerza y homenajear a los trabajadores de la salud.

En el sur de Santiago de Chile, en el barrio de La Florida, el cuerpo de Bomberos decidió personarse en su camión de trabajo frente al hospital homónimo para aplaudir a los sanitarios y hacer sonar las sirenas.

"Hemos venido hasta la puerta del hospital para rendir un homenaje a la labor que ustedes tan valiosamente entregan en pos de la salud de todos nosotros", dijo emocionado uno de los bomberos frente a un grupo de sanitarios que salió a la puerta a recibir el homenaje.

Situaciones similares se reprodujeron en ciudades de todo el país, como en las norteñas Arica, en la frontera con Perú, o Antofagasta; o en la costera Valparaíso, donde incluso cortaron por un momento la calle, así como en las sureñas Valdivia o Concepción.

Justo esta jornada se conoció la noticia del fallecimiento del primer médico a causa de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 después de un mes luchando contra la patología.

Además Chile se encuentra en un punto crítico en el aumento de casos que desde hace dos semanas aumentó de forma drástica rompiendo en ritmo controlado de contagios que hasta el momento tenía el país austral.

A la fecha habría 329 ventiladores mecánicos disponibles a nivel nacional y el porcentaje de ocupación de camas críticas en el país llega a 86 %, mientras que en la región Metropolitana, que acoge a la capital del país y donde se ubica la mayoría de los casos, dicha ocupación alcanza el 95 %.

Chile se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe, con toque de queda nocturno desde mediados de marzo, con colegios, universidades y fronteras cerradas, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.

Con los nuevos casos reportados este martes y de acuerdo a las cifras que maneja la Universidad Johns Hopkins, Chile sigue manteniendo el tercer lugar de los países de Suramérica que presenta mayor cantidad de contagios, siendo superado por Perú, que ostenta el segundo lugar con 123.979 casos, y Brasil, primer lugar a nivel regional y segunda nación a nivel mundial con mayor número de casos, la cual registra a la fecha 374.898 personas contagiadas.