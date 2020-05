"Ciberperegrinos" en la inesperada antesala del Año Santo Jacobeo de 2021

En la antesala del 2021, el primer Año Santo Jacobeo tras el celebrado en 2010, la confluencia de las nuevas tecnologías y las restricciones derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus han hecho emerger la figura del ciberperegrino.

Un canal de contenidos y la digitalización de rutas en la aplicación Street View, de Google, buscará mantener viva la llama jacobea ante un Camino cancelado. En el mundo real, tras el parón en la construcción, se han retomado las obras en el templo de la plaza del Obradoiro, que es la meta.

Así las cosas, mientras los trabajos continúan en la Catedral ya se buscan otras opciones para que el año previo al fenómeno jacobeo se consagre como el de la "plataforma de impulso", eso sí, adaptada a la nueva normalidad.

La programación del Xacobeo 2021 tendría que haber arrancado esta primavera con más de una treintena de actividades pero, al igual que otros muchos planes, esta especie de pistoletazo de salida se ha visto truncado, lógicamente a consecuencia de la crisis sanitaria.

Conciertos, foros y presentaciones han sido suspendidos, o en el mejor de los casos, retrasados; pero todo ello bajo ningún concepto ha supuesto que Galicia renuncie a que el Año Santo de 2021 procure ser el mejor de su historia.

Los agentes implicados, consultados por Efe, quieren, y en ello hay aquiescencia, optar por el lado bueno de las cosas y tomar esta cita como la gran oportunidad que se le abre a Galicia para iniciar, con paso firme, la recuperación de su turismo. Es decir, trabajar en ello con la efeméride gallega por excelencia como la punta de lanza.

Para ello, la Comunidad contará con la colaboración de un gigante como Google a través de la puesta en marcha del mencionado canal de contenidos y la digitalización de rutas en Street View que durante este atípico 2020 buscarán captar la atención de todos ante lo que se avecina.

No en vano, los ciberperegrinos tendrán a un rápido golpe de clic la riqueza cultural del Camino en su condición de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Con la puesta en marcha de este Camino Virtual, desde el Gobierno gallego quieren, asimismo, continuar con la tarea de dar a conocer en profundidad, al mundo entero, la histórica ruta de peregrinación.

Con esa misma vocación también se ha activado una iniciativa que permite mejorar las destrezas comunicativas en diferentes idiomas de los profesionales en general que trabajan en el Camino, vinculados al mismo de uno u otro modo.

Será éste un aprendizaje mediante intercambio de experiencias pues los encargados de ofrecer conversaciones online en diferentes idiomas serán peregrinos que han pisado los diversos senderos que concluyen en la majestuosa plaza del Obradoiro.

Una tradición milenaria como el Camino de Santiago ha encontrado un magnífico socio en las nuevas tecnologías que, en un escenario de pandemia como el actual, se vislumbran como la mejor fórmula para la promoción de los destinos a los que, tarde o temprano, regresará la gente.

Las obras de restauración en el templo compostelano, que han movilizado más de 17 millones de euros desde 2015, únicamente han quedado paralizadas durante las dos semanas en las que no estaban permitidas las actividades no esenciales. Hoy, todas las actuaciones a acometer siguen. A puerta cerrada.

La Catedral, en la que ya por las obras no se realizaba culto religioso alguno desde el pasado enero, cuando se trasladaron las celebraciones litúrgicas a otras iglesias próximas, acabó cerrando a cal y canto. Y el Cabildo, a preguntas de Efe, ha indicado que no maneja un protocolo de apertura, pues no hay una fecha prevista.

Por lo que parece, el Apóstol Santiago deberá aún esperar varias semanas más para poder volver a recibir el abrazo de sus fieles.

