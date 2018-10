Ciencia y positivismo al servicio del dolor

El dolor es una experiencia subjetiva que frustra a pacientes y médicos porque no se puede medir, "hace trampas" al cerebro en los casos crónicos al mantenerse en el cuerpo aun habiendo desaparecido las causas que lo originaron, y requiere de abordajes complejos para convivir con él.

Silvia Adán, enferma de espondilitis anquilosante desde hace 11 años, fue diagnosticada tras perder la movilidad en las piernas al dar a luz.

"No sentía las piernas, no podía caminar, y acababa de tener a mi hija", recuerda en una entrevista con EFE en el Día Mundial del Dolor esta paciente reumática, que se lió la manta a la cabeza y optó por afrontar su enfermedad, una de las más dolorosas e incapacitantes de la literatura médica, desde un punto de vista positivo.

Adán, que dirige la asociación de enfermos murcianos de espondilitis anquilosante, cuenta resignada entre bromas que a estos pacientes reumáticos les llaman "nerviosos y quejosos" porque soportan peor el reposo que la actividad y no tienen signos aparentes de sufrir algo, cuando su realidad es bien distinta.

Este tipo de artritis, conocida como "la enfermedad de la caña de bambú" por la rigidez que presentan quienes la sufren, se produce por la destrucción de los discos que forman la columna vertebral, a causa de un mal funcionamiento del sistema inmune, lo que genera "terribles dolores al choque de hueso contra hueso", explica Adán.

No obstante, vivir con el dolor "depende de uno mismo", según clama, y hace que "salga lo positivo" de cada uno porque enseña "a saber echar el freno o acelerar" según esté el cuerpo y, sobre todo, a valorar la importancia de "tener sintonía" entre lo físico y lo mental.

Es curioso, como explica, que se sienta mucho menos dolor en momentos en los que se está emocionalmente bien, por lo que reivindica "subirse al tacón" y ser consciente de que "cada día que pasa no se vuelve a vivir".

En la misma línea, la psicóloga especialista en enfermos crónicos Patricia Carbonell explica a EFE que "por increíble que parezca, quien está solo afronta de una forma mucho más negativa el dolor, es como si doliera más, porque el dolor tiene un componente social y psicológico muy importante".

De su trato con crónicos, esta especialista ha aprendido que no hay dos pacientes iguales, precisamente, por la subjetividad del dolor, y que "las personas que no tienen enfermedades crónicas no se dan cuenta de lo afortunadas que son".

Patricia Carbonell subraya que el día a día de quien se enfrenta al dolor es "completamente diferente" al del resto de la población porque "la dimensión de los problemas también es totalmente distinta".

Esta psicóloga forense está convencida de que entender el dolor es el primer paso para aprender a convivir ir con él. "El dolor es una señal de aviso de que algo no va bien, y hacer ver que es un aliado, y no un enemigo, del cuerpo" es el punto de partida de la mejora emocional y física del enfermo, ha afirmado.

Para la doctora María del Mar Hernández, una de los tres anestesistas de la Unidad del Dolor del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, es realmente difícil determinar dónde empieza lo físico y dónde termina lo psíquico en el abordaje del dolor.

En su opinión, el éxito de estos servicios especializados radica en que aborda el daño "con una carga científica importante, desde el punto de vista farmacológico y con un enfoque humano igual de trascendente".

Hernández cree que estos pacientes son un "poco difíciles" en el sentido de que llegan a las unidades especializadas con espectativas muy altas de mejora, hartos de deambular por diferentes especialistas y deseosos de vivir sin dolor.

En esta unidad, que recibe a una veintena de pacientes al día y tiene una lista de espera para primera consulta cercana al año, trabajan anestesiólogos a los que les gustaría echar mano de un "medidor", según explica Hernández, ya que solo se puede marcar el tratamiento a partir de datos objetivos de pacientes y familiares, basado en las limitaciones físicas que causa la enfermedad, y en "sensaciones" siempre subjetivas sobre el sufrimiento.