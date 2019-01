Científica venezolana dice que es posible ser madre y ser una líder a la vez

La geoquímica venezolana Inés Meléndez, que con seis meses de embarazo se embarcó en la expedición de 80 líderes científicas Homeward Bound, dijo hoy que la maternidad es un desafío y no un freno a su profesión y aseguró que saber que será madre la inspiró a trabajar contra el cambio climático.

Meléndez, de 33 años y que trabaja actualmente en el sector de lo hidrocarburos, habló con Efe durante la expedición por la Antártida de Homeward Bound, un programa australiano, apoyado por la empresa española Acciona, que busca impulsar el liderazgo femenino y la visibilidad de las mujeres en asuntos globales como el cambio climático.

La científica nació en Venezuela, donde obtuvo una licenciatura en Geoquímica, y luego se mudó a Australia para completar un doctorado en Química Aplicada, investigando entornos marinos de hace millones de años afectados por crisis ecológicas.

P.- Usted trabaja con la industria petrolera, ¿cómo cree que ese sector se ha vinculado con los desafíos del cambio climático?

R.- Primero te hablo como geocientífica: Tenemos que entender cómo han sido los cambios que han pasado en el récord geológico para entender qué está pasando hoy. Más de cinco extinciones han ocurrido en el mundo y todas se deben a cambios en las condiciones ambientales.

Es importante reconocer que hay un cambio climático hoy en día y eso va a traer consecuencias en las especies que vivimos en el planeta.

Ahora, en el sector en el que me desempeño como geóloga de exploración de hidrocarburos, la industria ha evolucionado y está tomando su rol protagónico y estoy segura que van a venir a la mesa de conversaciones y muchos cambios van a venir en el futuro.

P.- En ese contexto, ¿cómo ve el papel de la mujer ante los cambios en el mundo?

R.- Es un rol protagónico. La mujer se está formando más en áreas técnicas, en áreas profesionales pero también en el área del liderazgo. Cada día toma más protagonismo la mujer en la mesa de decisiones y los cambios deben seguir ocurriendo para que tenga mayor poder de decisión.

P.- ¿Cómo ha sido el embarazo durante una expedición tan extensa en la Antártida?

R.- Ha sido una experiencia única. Al principio consideramos todos los riesgos y las posibilidades y era seguro estar aquí. Por eso tomé la oportunidad de venir a Homeward Bound y presenciar la belleza que es la Antártida. No solamente yo, vine con mi bebé dentro de mí y él está viviendo conmigo esta experiencia.

P.- Algunas participantes de Homeward Bound aseguran que ser madre es un desafío para ser líder.¿Qué piensa al respecto?

R.- Es mi primer embarazo y confieso que uno de los primeros sentimientos es el miedo: el miedo a cómo va a impactar mi carrera profesional, cómo va a cambiar las expectativas que tenía como líder en la industria.

Pero me lleno de confianza y me lleno de mucha inspiración con mujeres que me han dicho que es posible. Hay miles de oportunidades de surgir, una vez que nos desempeñamos en un rol de madre traemos otra experiencia, traemos otra sabiduría, que es beneficiosa, que realmente trae diversidad y ayuda a que las empresas y los espacios sean más positivos.

P.- Estamos en el marco de una expedición sobre liderazgo femenino. ¿Qué cree que deben hacer las mujeres para obtener o mantener ese liderazgo?

R.- Yo pienso que una de las cosas más importantes es mantenerte leal a tus valores, conservar la autenticidad como mujer y tener claro cuál es el propósito en la vida. Con eso, el norte siempre va a estar allí y vas a poder lograr los cambios que te propongas.