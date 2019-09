Científicos advierten "catástrofe" y "devastación" si sigue cambio climático

Los centros de investigación científica puntera de Cataluña, agrupados en el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), han hecho un llamamiento urgente a adoptar "acciones personales, sociales y políticas" para evitar los "efectos catastróficos" y las "consecuencias devastadoras" si no se revierte el cambio climático.

Durante el acto, el director general de BIST, Gabby Silberman, y representantes de los centros a los que agrupa, plantaron un árbol en la entrada de su sede como gesto simbólico con el que la institución se une a las movilizaciones globales contra la crisis climática convocadas para mañana.

Los científicos se han sumado a la llamada a la acción global ante la crisis climática y a la huelga mundial convocada para mañana, además de presentar una declaración en la que afirman que la evidencia científica del cambio climático es "sólida".

El texto advierte de que si no se revierte "habrá efectos catastróficos y consecuencias devastadoras, desde migraciones masivas hasta cambios en los alimentos que comemos, en todo el planeta".

"Trabajamos en algunas de las instituciones de investigación más avanzadas de nuestro país, reconocidas con premios y certificados de excelencia, contamos en nuestros equipos con científicos destacados mundialmente y participamos activamente en la escena científica internacional", subraya la declaración.

"Todo esto nos permite conocer bien la ciencia que hay detrás del cambio climático. Por otro lado, tenemos el deber de asegurar que nuestras conclusiones científicas revierten en la sociedad".

"Somos, al mismo tiempo -recuerdan-, observadores privilegiados y seres humanos que habitamos este planeta. Por eso nos sentimos obligados a proteger la naturaleza y a hacer esta declaración, en el marco de las acciones que están teniendo lugar en todo el mundo con motivo de la Global Climate Strike".

"La evidencia científica es sólida. Toda la investigación científica financiada públicamente es accesible y abierta, de manera que cualquier persona puede examinar la metodología y reproducir sus conclusiones", recuerda el texto.

Y hace hincapié en que "las principales conclusiones son que el calentamiento global es un hecho, que es causado por los humanos y que, si no se toman medidas urgentes, habrá efectos catastróficos y consecuencias devastadoras, desde migraciones masivas hasta cambios en los alimentos que comemos, en todo el planeta".

Junto a Silberman, estuvieron presentes los directores de los siete centros del BIST, Luis Serrano (CRG), Josep Samitier (IBEC), Lluís Torner (ICFO), Miquel Pericàs (ICIQ), Pablo Ordejón (ICN2), Ramon Miquel ( IFAE) y Francesc Posas (IRB Barcelona).