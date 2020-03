Cientos de latinoamericanos varados en Río se aglutinan en el aeropuerto

Cientos de latinoamericanos, sobre todo argentinos y chilenos, están varados desde el miércoles en Río de Janeiro por las restricciones aéreas impuestas en toda la región por la crisis del coronavirus y denuncian que están aglutinados en el aeropuerto expuestos a contraer la enfermedad.

Los turistas varados en Brasil esperan que sus países puedan repatriarlos o que las aerolíneas con las que tienen pasaje reprogramen los vuelos cancelados, y la confusión ya ha provocado hasta agresiones, como la sufrida este lunes por una argentina, que fue derribada al piso por un policía en medio de una discusión.

La mujer, con un golpe en la cabeza, tuvo que ser atendida por los médicos del propio aeropuerto y su hija, igualmente empujada, explicó a Efe que la discusión obedeció a que la compañía Gol se ha negado a transportar a su madre, que sufre de diabetes y está entre los principales grupos de riesgo para el coronavirus.

Los viajeros aseguran que las aerolíneas no dan soluciones ni responden por nada, que las autoridades consulares no han aparecido y que tienen que dormir en el aeropuerto, apiñados y con el riesgo de que la aglomeración facilite la transmisión del coronavirus.

Según los viajeros, las aerolíneas brasileñas cancelaron sus vuelos internacionales y ahora no responden y las extranjeras sufren restricciones impuestas en sus países, ya que algunos han cerrado los aeropuertos y otros prohibieron la llegada de extranjeros.

Las autoridades brasileñas y las consulares carecen de cifras sobre el número de afectados y los datos dados por los turistas argentinos varían entre 300 y 800, en su mayoría afectados por la decisión de Gol de suspender todos sus vuelos internacionales.

Cerca de 400 personas estaban frente a los mostradores de atención de las aerolíneas en el momento en que Efe visitó el aeropuerto, aunque algunos aclararon que están en la terminal buscando una solución mientras sus familiares esperan en hoteles.

Los turistas esperan ser atendidos por los programas de repatriación lanzados por sus propios Gobiernos, como el de Argentina, que autorizó 100 vuelos para repatriar ciudadanos que quedaron varados en el exterior.

"Estamos aquí desde ayer. La noche la pasamos tirados en el piso. Teníamos vuelo para la próxima semana con Gol, pero Gol canceló todos los vuelos y no nos da respuesta y dice que el problema es de nuestro país que no los deja ingresar, pero el consulado dice que eso no es verdad y que el problema es que Gol no quiere llevarnos porque económicamente no les debe rendir", denunció a Efe la argentina Estefania Lanzilota.

La turista aseguró que unos 400 argentinos fueron dejados en Río por Gol y que Aerolíneas Argentinas, que continúa operando, le está dando prioridad a los pasajeros que tienen pasaje con esa empresa.

"No sé si en algún momento nos podrá transportar al país, pero hoy, en lo concreto, no tenemos ninguna respuesta; no se ha hecho presente nadie del Gobierno; estamos desamparados, solos y durmiendo aquí en el piso con toda la pandemia", afirmó.

Un turista chileno procedente de Calama que no quiso identificarse dijo que su vuelo fue cancelado y que, desesperado, está dispuesto a traer a sus cinco hijos a dormir al aeropuerto, ya que hasta ahora están en un hotel que ya no tiene condiciones de pagar, a la espera de que surja una posibilidad de regresar a Chile.

"Necesitamos ayuda. La cancillería chilena tiene sus puertas cerradas. No responden mis correos. Las cosas desde un principio no se ha hecho como corresponde. Es nuestro segundo día durmiendo en el aeropuerto. Creemos que la mejor forma de solucionar la pandemia no es aglomerando personas en el aeropuerto", denunció.