Cientos de mujeres representan 'Un violador en tu camino' en Madrid a un día del 8M: "Queremos justicia y reparación"

Cientos de mujeres han unido sus voces y cuerpos en Madrid para cantar y bailar contra la violencia machista, a un día del 8M. Con los ojos tapados muchas de ellas y ataviadas con motivos feministas, han interpretado 'Un violador en tu camino', el himno feminista de Las Tesis.

El escenario elegido ha sido la Plaza Mayor de Madrid, donde a mediodía llegaban y empezaban a repasar el ensayo. "Llamamos desde el colectivo de chilenas en Madrid porque es muy importante que se visibilice lo que está pasando en Chile: las violaciones sistemáticas de los derechos humanos". Habla Javiera Guillén, una de las organizadoras, que denuncia que en el país tienen "más de 400 personas con lesiones oculares y dos personas ciegas totalmente".

"El patriarcado es un juez, que nos juzga por nacer... y nuestro castigo es la violencia que no ves", comienzan a cantar y bailar. "(...)El femicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación", en ese punto del baile, las participantes realizan cuatro sentadillas.

"Esto es porque a las mujeres en Chile las desnuda la Policía y las obliga a hacer estas sentadillas [solo por manifestarse]. No es un paso de baile más y nada de lo que se dice y hace en esa coreografía es gratuito. Queremos justicia y reparación", apunta Javiera.

Un grupo de las participantes de la performance de 'Un violador en tu camino' en la Plaza Mayor de Madrid se preparan para bailar. Aurora S. Olmo

Entre los participantes se encontraba Camila. Es de Chile y se marchó de allí tres días antes de que estallara el movimiento. Hoy ha podido bailar en Madrid, donde vino a estudiar. "Ha sido emocionante –confiesa a eldiario.es–, no había tenido la oportunidad con más mujeres de vocear, de cantar esto; solo viéndolo por Instagram, redes sociales... y es muy lindo ver lo que se está generando por todo el mundo".

Tras las dos primeras vueltas, al grito de "No nos mires, únete", llaman a participar a las mujeres que han acudido a verlas y apoyar la reivindicación. Laura está en el público y decide lanzarse. "Había conocido la iniciativa de Chile y cómo se había reproducido por el resto del mundo. Me parecía muy potente la performance y cuando he conocido que iban a actuar aquí, he cambiado de planes y todo para venir. Había quedado con gente para ir al campo y les he dicho que otro día", ríe.

La mujer ha traído a sus hijos, a los que quiere "hacer partícipes". "Yo creo que esta performance es muy poderosa. Además, el contenido es muy cañero y el mensaje es clave. Me gusta mucho y encima participar en vez de estar solo mirando, pues mejor".

"Revuelta, revuelta, revuelta feminista", gritan al unísono las participantes al terminar el último pase. "Me parece muy emocionante que estemos todas juntas cantando por poner en relevancia la vida", dice Nair.

"Es un tema que es transversal al lugar que uno venga, al país que uno venga", añade Camila. "A todas las mujeres nos han violentado de una u otra forma. Yo, desde Chile y acá, siempre he sido optimista. Estoy estudiando sexología y mi idea es seguir difundiendo esto y que las mujeres no nos callemos nunca más. Les guste o no les guste, el cambio va", termina la joven.