Cientos de personas reclaman que no se legalice el aborto en el Senado argentino

Medio millar de personas se manifestaron hoy a las puertas del Senado argentino para reclamar que no se apruebe el proyecto que busca despenalizar el aborto y "acompañar" a los legisladores que han hecho pública su postura contraria a la ley, que ya obtuvo el visto bueno de la Cámara Baja.

"La idea de la manifestación de las personas autoconvocadas es decirle a los senadores que están a favor de la vida que los apoyamos y los acompañamos. Sabemos que esto trasciende las cuestiones partidarias y a quien está a favor de legalizar esta ley queremos llamarlos a la reflexión", aseguró a Efe Marcelo Rossi, coordinador de equipos de la Fundación Elegí Sonreír.

Bajo el lema "Salvemos las 2 Vidas", los manifestantes pidieron mejoras en la asistencia médica y social de las mujeres para prevenir la necesidad de abortar, ya que, aseguran, este no es uno de los principales motivos por los que fallecen.

"Se dice que esta ley es para ayudar a la mujer y las mujeres están muriendo por otras causas. Aun si muriese una por aborto, también hay que ayudarla y asistirla, pero no es esta la ley que lo resuelve", remarcó Rossi.

De esta manera, defienden que existen opciones para la persona gestante que no pasan por interrumpir voluntariamente el embarazo, como la adopción o la aprobación de una ayuda económica y alimentaria por parte del Estado para garantizar la subsistencia de la madre y el bebé.

"Habría que mejorar leyes de adopción, leyes para los chicos, para los jóvenes, que puedan tener una vida más sana sin tener que recurrir a un aborto, que nunca es seguro, porque siempre hay posibilidad de que la mujer se muera", dijo en declaraciones a Efe Valeria Campaña, una de las asistentes a la concentración.

Otro de los reclamos más repetidos en la protesta, protagonizada por el color celeste de los pañuelos del autodenominado movimiento "provida" y de las numerosas banderas argentinas, fue que el padre pueda decidir sobre la "posibilidad de tener a su hijo".

"Hay que hacer una ley mucho más justa que no implique el aborto y que implique un acompañamiento a la mamá, un acompañamiento al bebé, y que cuando nazca se pueda dar en adopción en caso de que la madre no lo quiera tener y que el papá también tenga derecho a decidir si lo quiere tener o no", opinó Campaña.

El proyecto de ley, presentado por séptima vez en marzo por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ante las cámaras parlamentarias, obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados y será debatido en el Senado el próximo 8 de agosto, tal y como lo fijaron este martes los jefes de los bloques parlamentarios.

Según estimaciones, la aprobación de la iniciativa depende de una veintena de legisladores que aún no manifestaron su postura.

Si sale adelante, se modificaría la normativa del Código Penal vigente desde 1921 -que permite la operación en caso de que el embarazo sea fruto de una violación o suponga un peligro para la madre- para que se permita abortar hasta la semana 14 de gestación.

En esta línea, el pasado martes un grupo de abogados hizo entrega en el Senado de una carta en la que advierten de las "graves falencias jurídicas" de la iniciativa y alertan "sobre la alta litigiosidad que vendrá ante la aplicación de la norma", ya que, a su juicio, viola artículos "constitucionales".