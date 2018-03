Colau pide "pasos adelante" a mujeres para ocupar puestos de responsabilidad

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido hoy a las mujeres dar "pasos adelante" para "ocupar puestos de máxima visibilización y responsabilidad" y ha considerado que "es el momento".

Así lo ha asegurado la alcaldesa en el acto de presentación de la Asociación 50 a 50 en el Colegio de Abogados de Barcelona, que nace para "avanzar en el cumplimiento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los órganos de toma de decisiones públicos y privados.

La alcaldesa de Barcelona ha considerado que la Asociación 50 a 50 es "una iniciativa imprescindible" en un momento en que "hay que dar pasos hacia adelante".

La primera acción de este grupo de presión será conseguir el 50 % de mujeres en el próximo pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, que tiene previsto celebrar elecciones antes de finales de año.

En este sentido, Colau ha pedido que "las mujeres entren también en la Feria de Barcelona" y ha detallado que el Ayuntamiento lo apoyará, pero ha reclamado que las mujeres se presenten.

"Como alcaldesa me he encontrado que buscando personas para puestos de máxima responsabilidad algunas mujeres que me decían que 'no' y he tenido que ir a buscar un hombre", ha lamentado Colau.

Según la alcaldesa, es de "sentido común" que las mujeres estén en todas partes, ya que representan el 50 % de la población, y ha considerado que deben "ocupar los puestos de máxima visibilización por justicia, por eficacia y por responsabilidad con las nuevas generaciones".

"Si ya estamos en todos los sectores sociales, en la política, en la cultura o en la economía, ¿por que no deberíamos estar en los cargos de máxima visibilización y responsabilidad?", se ha preguntado la alcaldesa.