Colau, sobre el confinamiento: "No esperéis más. Liberad a nuestros pequeños"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al Gobierno "como alcaldesa y como madre de dos niños de 9 y 3 años que hace un mes que no salen" que les permita "salir a dar una vuelta cerca de casa" durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus.

"No esperéis más: ¡Liberad a nuestros niños!" ha escrito Ada Colau en su perfil de Facebook como colofón de un post en el que explica su experiencia personal, insiste en reclamar que se tenga en cuenta a los niños en este confinamiento y sostiene que "la situación es insostenible y hay que hablar alto y claro".

"Llevamos más de un mes con dos niños pequeños en casa sin salir ni un solo día, lo que no entienden: mamá, si yo no tengo el virus, no puedo hacer ningún daño, ¿por qué no puedo salir? ¡Yo no tengo ninguna culpa!", explica Ada Colau.

"Semana tras semana, se pelean cada día más entre ellos, tienen ataques de tristeza, de rabia... es casi imposible mantener un horario, ni un orden, ni hacer deberes ni nada de nada. El pequeño de 3 años, que ya estaba dejando el pañal, ha vuelto atrás y ya no pide nunca ir al baño. Me niego a pensar que es culpa nuestra. Hacemos lo que podemos, como todo el mundo. Los queremos mucho, que es lo más importante. Pero estos niños necesitan salir", añade.

Colau considera también que "si pueden salir a pasear adultos con un perro, y ahora algunas actividades económicas no esenciales se reactivan, ¿por qué nuestros niños y niñas deben seguir esperando? Ya sabemos que pueden contagiar sin tener ningún síntoma: igual que muchos adultos".

La alcaldesa asegura que se buscará "la manera de hacerlo bien y de acuerdo con el consejo de los expertos sanitarios" y añade: "Durante estas semanas tanto las criaturas como sus familiares hemos demostrado que somos responsables y que no somos idiotas: hemos seguido todas las recomendaciones e instrucciones que se han dado".

Ada Colau sostiene que los niños "pueden salir a dar una vuelta cerca de casa, manteniendo las mismas distancias" que mantienen los adultos cuando van a comprar".

"A mí, y a muchos padres y madres, lo que más nos preocupa es la salud psicológica y emocional de nuestros niños y niñas. Estamos cansadas de que nos digan que somos soldados y esto es una guerra, en lugar de hablar de cómo cuidar la vida y cuidarnos entre nosotros", agrega Colau.

La alcaldesa reconoce que le gustaría que de esta terrible crisis surgiese un nuevo mundo "más feminista, que ponga a las personas en el centro y eduque en el amor y la corresponsabilidad, en lugar del individualismo, el miedo y la guerra".