Colectivo LGTBI dominicano reclama sus derechos frente a Procuraduría

Un grupo de miembros del colectivo LGTBI de la República Dominicana se congregó este viernes frente a la sede de la Procuraduría General para hacer públicas una serie de reivindicaciones por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Los manifestantes exigieron a las autoridades que esclarezcan 42 de 47 crímenes de odio cometidos en el país desde 2006 contra miembros del colectivo transexual, dado que "solo cinco de esos asesinatos se encuentran en proceso judicial", explicó a Efe el presidente de Voluntariado LGTB, Yimbert Félix.

Unas 50 personas participaron en la movilización convocada por varias asociaciones para exigir a la Procuraduría General de la República que proporcione información sobre esos 42 casos de asesinato de "trans, porque no sabemos qué pasó con esas personas, si hay detenidos o se ha hecho alguna investigación", dijo Félix.

El activista lamentó la situación del colectivo en la República Dominicana, "no salimos bien parados" porque "no estamos protegidos" por una ley antidiscriminación o de entidad de género que garantice los derechos a las personas transexuales y transgénero en el país, así que "el panorama no es muy bueno", apuntó.

En este sentido, apuntó a la necesidad de una ley que garantice la igualdad de trato para los gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en el país como una de las prioridades del colectivo.

Asimismo, que el Plan Nacional de Derechos Humanos "se apegue a la realidad, porque el tema LGBT no está considerado desde un punto de vista de la orientación sexual, sino como una práctica de preferencia, que es una cosa absolutamente ilógica", afirmó.

Miembros de la comunidad y defensores de los derechos humanos en la República Dominicana llevan años denunciado la exclusión de este colectivo debido a la falta de políticas publica que les proteja, especialmente a los que viven con VIH/Sida.

Este segmento de la sociedad experimenta discriminación en el acceso al empleo, a la educación y a la salud, según estas denuncias, lo que se suma a esa falta de legislación o normativa que los proteja mediante la tipificación penal de la discriminación e incitación al odio basada en la orientación sexual o el reconocimiento de uniones legales de parejas del mismo sexo.