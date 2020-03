El Colegio de Médicos de Madrid defiende que los infectólogos hagan guardia en los hospitales

El Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ha defendido que "los infectólogos puedan hacer guardia en los hospitales", ya que estos expertos tienen "la clave para decidir cuándo un paciente tiene que hacer o no la prueba del coronavirus", lo cual aumentaría la coordinación asistencial.

El presidente del colegio, Miguel Sánchez Chillón, tras "felicitar a todo el personal y enviarles un mensaje de apoyo", ha explicado a EFE que reciben "quejas de que determinados servicios están muy justos de personal", y que los infectólogos "no están pudiendo hacer guardias", porque la mayoría "no lo tiene contemplado dentro de su desempeño laboral".

Hay "varios hospitales" en los que "los infectólogos son los que aportan criterio a la hora de orientar el diagnóstico" y decidir cuándo hay que hacer la prueba PRC, que es la definitiva para detectar el coronavirus, ya que "están contadas, no se dispone de una gran cantidad" de estos tests para confirmar infecciones.

Esta prueba emplea la enzima polimerasa, que replica las cadenas de ADN del virus y "en unas cuantas horas convierte pocas copias en millones" de ellas, lo que permite confirmar la presencia del virus.

Tras recalcar que "no dispone de datos numéricos", Chillón considera que antes del coronavirus "había un stock para afrontar las necesidades de diagnóstico", pero ahora "la demanda ha crecido y los expertos en infecciosas son los que tienen la clave de decidir cuándo hay que hacer la prueba".

Evidentemente, "esto está protocolizado, pero se generan muchas dudas y para ello hace falta que alguien esté tutorizando o asesorando al resto de los médicos", agrega.

"Nos consta que en algunos hospitales los infectólogos no están haciendo guardias. Sí están cumpliendo un aumento de horas no remuneradas que genera un desgaste físico no reconocido y que no generan horas de descanso. Ello va a aumentar el grado de estrés de los profesionales", asegura a Efe.

En la actual crisis, desde el Icomem, "sabiendo el sobreesfuerzo que están haciendo los médicos que puede producir situaciones de desbordamiento, proponemos que se contemple aumentar las plantillas en determinados servicios o unidades", y que en casos de profesionales infectados por coronavirus, "sea reconocido como enfermedad profesional".

Respecto a los materiales, "falta un poquito más de coordinación", hay situaciones de "vaivenes puntuales que se van subsanando", pero "no se puede coordinar bien cuando no se sabe el grado de incremento que habrá de un día para otro".

La epidemia está teniendo "un comportamiento bastante esperable", pero aunque "se calcule el nivel de aumento de la tasa de ataque", localmente puede haber "una afluencia masiva de casos que genere perturbaciones puntuales en una región concreta, en una comunidad y en un hospital determinado, como ya se ha visto".

Además de su "felicitación a los médicos por su compromiso", también envía su apoyo a los pacientes, muchos de ellos mayores que están aislados y con enfermedades concomitantes, de ahí que el colegio pida "no facilitar dato alguno que haga reconocible" a los afectados por "respeto a su intimidad".