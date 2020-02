Colombia pospone el traslado de sus ciudadanos de Wuhan por falta de permisos

El Gobierno colombiano pospuso el traslado de 14 de sus ciudadanos que manifestaron su deseo de salir de la ciudad china de Wuhan porque las autoridades de ese país no han dado el permiso para el traslado a otra provincia que no esté cerrada por la cuarentena generada por el coronavirus.

La Cancillería colombiana señaló este martes que la evacuación que "ha venido gestionando ante las autoridades competentes de la República Popular China, y que se tenía preparada para iniciar mañana 5 de febrero (...) debe ser reprogramada".

La información explica que lo anterior se debe a que "el Gobierno de ese país no ha otorgado hasta el momento autorización del traslado por vía terrestre de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Wuhan hacia otra provincia de China que no esté cerrada por la cuarentena generada por la presencia del novel coronavirus".

Para estos colombianos, y los que en adelante decidan ser evacuados, el Gobierno nacional evalúa alternativas de evacuación, incluido el posible traslado aéreo con el apoyo de países amigos.

La semana pasada el Gobierno colombiano informó que evacuaría en dos grupos a 14 de sus ciudadanos de Wuhan, en cuarentena como epicentro del coronavirus.

En cuanto a los colombianos presos en cárceles chinas, la gran mayoría por delitos relacionados con narcotráfico, la Cancillería dijo que, a través de sus consulados en Pekín, Guangzhou, Shanghái y Hong Kong, "se han puesto en contacto con las autoridades penitenciarias y hasta el momento no se ha recibido información de ningún colombiano contagiado con coronavirus".

El coronavirus ha causado ya 426 muertos y más de 20.000 contagiados en 27 países sin que se haya encontrado todavía una vacuna contra él.