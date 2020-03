Comienzan las clases en Argentina con paro de docentes por conflicto salarial

El nuevo curso escolar comenzó este lunes en Argentina marcado por el paro de varios sindicatos de docentes como protesta por las negociaciones salariales que mantienen con los distintos Gobiernos provinciales y que provocó que en algunos centros educativos no se iniciaran las clases.

"Estamos iniciando un paro de 24 horas, así que nuestro sindicato está convocando una medida de fuerza de no inicio (de las clases), después veremos de qué manera se le da continuidad", señaló a Efe la secretaria general de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) de Buenos Aires, Mariana Scayola.

El sindicato de la capital convocó un paro con movilizaciones en varios puntos de la ciudad como el Congreso de la Nación, con el que pretenden mostrar su rechazo a la propuesta de aumento del 13 % que lanzó el Gobierno de la ciudad autónoma.

Las negociaciones salariales tienen una estructura compleja en la que intervienen los Ejecutivos de cada provincia, que negocian con los múltiples sindicatos de docentes.

Scayola destacó que las medidas de fuerza, que también reivindican la falta de plazas en las escuelas públicas, afectaron al inicio lectivo en doce provincias del país.

"Hay miles de chicos que no tienen vacantes en las escuelas públicas de la ciudad porque el Gobierno no garantiza vacantes. (...). Hay doce provincias que hoy no están iniciando las clases con distintos planes de lucha", agregó.

Afirmó que con esta protesta "se abre un escenario de conflicto todo el año si no hay una revisión de los salarios, porque hoy por hoy una maestra está ganando un sueldo por debajo de la línea de pobreza".

Por su parte, el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien asistió a la jornada inaugural en dos centros, señaló que "empezaron las clases en todas las escuelas de la ciudad” y celebró que seis escuelas nuevas comenzaron a funcionar.

El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, se desplazó a la norteña provincia de Formosa para inaugurar el curso, ocasión que aprovechó para apelar al "trabajo en conjunto" de todas las autoridades educativas.

"Hoy en nuestro país están comenzando las clases, algo que a muchos sorprende pero que para nosotros tiene que ser la habitualidad del trabajo en conjunto y colectivo entre las 24 jurisdicciones educativas y las organizaciones de trabajadores docentes”, aseguró.