El Comité de Metro de Barcelona denuncia la muerte de un exempleado por amianto

El comité de empresa de Metro de Barcelona ha denunciado este jueves que al menos un extrabajador del suburbano barcelonés falleció a causa de un cáncer relacionado con el amianto hace unos meses.

En rueda de prensa, los trabajadores del metro han explicado que hace unos meses un trabajador jubilado que había estado expuesto al amianto en las instalaciones del suburbano falleció tras serle detectado en una biopsia que tenía fibras de amianto en su tejido pulmonar.

La compañía TMB reconoció ayer que un total de 20 trabajadores, de los 620 que se han sometido voluntariamente al programa de vigilancia específica para empleados que han estado expuestos al amianto, sufren alteraciones pleurales, aunque no son graves y no requieren tratamiento médico.

Sin embargo, el comité, que ha convocado paros de dos horas por turno del 25 al 28 de este mes, coincidiendo con el Congreso Mundial de Móviles, ha elevado a 150 los trabajadores que tienen problemas pulmonares en diferentes grados de esos 620 (24 %).

"Que se tomen en serio este problema y no mientan" y que "faciliten datos" de trabajadores en activo, jubilados, excedencias o que han cambiado de trabajo expuestos al amianto son algunas de las reivindicaciones del comité.

Los trabajadores también reclaman a la empresa todos los recursos necesarios para la retirada de todo el material con amianto "de manera inmediata y a la descontaminación de todos los centros de trabajo".

También que ofrezca la realización de un TAC de alta resolución y otras pruebas a los jubilados o empleados en excedencia, y que se responsabilice del lavado y descontaminación de la ropa de todos los expuestos, entre otras medidas.

El comité de empresa ha informado de que hace año y medio presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo por la falta de información por parte de TMB sobre este tema y que no se descarta una querella penal, si la empresa no rectifica su actual posición de no facilitar datos a los sindicatos.

David Vázquez, miembro del comité, ha lamentado que TMB "no se toma en serio" esta situación ya que, por ejemplo, la empresa ha sido citada esta misma tarde a una mediación laboral por la huelga en el departamento de Trabajo y que de las 17 personas que conforman el consejo ejecutivo "no vendrá nadie", ha aventurado.

Según los trabajadores, ya en la década de los años 90 se retiraron varios elementos con amianto del metro barcelonés, como el pavimento que llevaban los trenes de las series 1.000 y 1.100 a través de una empresa externa; las pastillas de frenos de los trenes que contenían amianto después de más de tres décadas usándolas, y los apagachispas de los trenes, también por tener amianto.

Sin embargo, y a pesar de la retirada de estos elementos, la dirección de TMB "no ha hecho absolutamente nada hasta abril de 2018", después de que se conociera la situación en el metro de Madrid, donde se ha comprobado que 45 trenes contienen amianto y que dos trabajadores han muerto por exposición a fibras procedentes de amianto.