La Comunidad de Madrid aún no ha decidido si pedirá pasar a la fase 1

La Comunidad de Madrid aún no ha decidido si pedirá al Ministerio de Sanidad pasar a la fase 1 de la desescalada, ya que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado la reunión del Consejo de Gobierno en la que se estaba debatiendo este asunto para acudir a un acto en la localidad de Móstoles.

Previamente, en una entrevista en RNE, Ayuso (PP) ha indicado que para pasar a la fase 1 de la desescalada Madrid todavía tiene que reducir el porcentaje de enfermos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que cree que "en estos días será posible".

Ha afirmado que no quiere "tener prisa para acceder a la desescalada", pero sí la tiene "por acabar con esta maraña de pasos y burocracia", que, a su juicio, es un "sinsentido".

Por su parte, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado (Cs), ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que Madrid está preparada para pasar a la fase 1 ya que tiene "un sistema sanitario robusto" y no puede esperar más tiempo para abrir y recuperar la normalidad de forma gradual".

"Si no lo hacemos ya, será tarde para miles de negocios, de pymes, de autónomos que ya no podrán abrir porque no pueden soportar el peso de los costes fijos sin tener ni un solo euro de ingresos", ha recalcado.

Aguado ha reconocido que "el debate está sobre la mesa" dentro del Ejecutivo regional y lo retomarán esta tarde, cuando se reúna de nuevo el Consejo de Gobierno, aunque aún no hay una hora prevista.

La reunión de esta mañana no concluyó ya que Ayuso se ausentó antes de tiempo para acudir a un acto en la localidad madrileña de Móstoles, donde ha visitado un almacén de una distribuidora de medicamentos y el Hospital Rey Juan Carlos, donde ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas del coronaviurs.

El plazo para que las comunidades autónomas comuniquen al Ministerio de Sanidad si piden pasar a la fase 1 de desescalda, el 11 de mayo, se ha extendido hasta última hora de la tarde.