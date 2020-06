La Comunidad expone 30 portadas de revista Shangay para celebrar el Orgullo

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha presentado este lunes la exposición "Portadas con orgullo", con 30 portadas que han marcado los 27 años de vida de la revista "Shangay".

Se trata de una iniciativa que forma parte de la celebración del Orgullo LGTBI 2020 y pretende mostrar la evolución de esta realidad en España desde 1994.

Personalidades como Alaska, Mónica Naranjo, Pet Shop Boys, Alejandro Amenábar y Pedro Zerolo han protagonizado la portada de esta publicación y forman parte de la historia que se puede ver en la sede de Vicepresidencia, en la Plaza de Pontejos.

La exposición, a cuyo acto de presentación han acudido el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, y la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, se trasladará después a la Sala El Águila y ahora puede ser vista también en la web de la revista (www.shangay.com)

En su intervención durante la presentación, Aguado ha afirmado que se siente "orgulloso" de que la Vicepresidencia albergue esta exposición, y ha asegurado que que va a hacer todo lo que está en su mano para erradicar cualquier tipo de estereotipos, juicios de valor, discriminaciones o vejaciones hacia el colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

"Ese sufrimiento se sigue viendo en muchos países en este momento, en pleno siglo XXI, cómo se lapida a homosexuales, cómo se les cuelga de las grúas, se les detiene, se les encarcela, y en países donde estamos más avanzados todavía se siguen viendo dejes, elementos, estereotipos, juicios de valor, discriminaciones que a mí no me gustan ni como ciudadano ni como vicepresidente", ha indicado.

En este sentido, ha añadido que en España existen "totalitarios con muchas caretas" que quieren que no se siga visibilizando al colectivo LGTBI porque piensan "que ya es suficiente".

"Pero yo digo una cosa, yo voy a seguir visibilizando al coletivo LGTBI porque a mí no me pasa lo que a vosotros sí os pasa, a mí no me insultan ni me llaman maricón de mierda, ni me agreden por ir de la mano de mi mujer, a vosotros sí", ha manifestado Aguado.

Ha asegurado que mientras haya gente que intente no visibilizar al colectivo LGTBI y quitarle peso e importancia tendrá en frente a los "liberales", una palabra que ha dicho Aguado que está "estigmatizada" porque en España siempre se ha hablado de ser liberal económico pero no "de corazón" y de sentimiento de defender que la gente ame como quiera amar.

"Sigamos trabajando, no hagamos caso a los totalitarios del siglo veintiuno. Sigamos defendiendo una región plural y diversa", ha concluido el también portavoz del Gobierno regional.