Comunidades, ONG y empresas impulsan la sustentabilidad de la Amazonía brasileña

Líderes de unas 1.600 comunidades indígenas, quilombolas y de pequeños productores se dieron cita este martes con organizaciones no gubernamentales y empresarios para impulsar la sustentabilidad de las poblaciones de la Amazonía brasileña.

El paradisíaco municipio de Alter do Chao, conocido como el "Caribe Amazónico" por las extensas playas de arena blanca que se extienden bajo la selva tropical a orillas del río Tapajós, fue el lugar elegido para este encuentro, que se extenderá hasta el 30 de octubre, y que busca promover los productos autóctonos de la región, respetando el medio ambiente y valorizando las tradiciones.

La idea es fortalecer una red colaborativa que ya viene trabajando con más de 1.600 comunidades indígenas, quilombolas (de descendientes de esclavos prófugos), ribereñas y de pequeños agricultores a través de la iniciativa "Origens Brasil" en cuatro territorios de la Amazonía.

La iniciativa, ideada en 2016 por las organizaciones no gubernamentales Imaflora e Instituto Socio Ambiental (ISA), nació con el objetivo de reunir diferentes actores y ayudar en la cadena productiva de manera que, además de sustentable, resulte en buenos negocios tanto para el que produce como para quien compra y quien recibe.

"Origens construye puentes. Nosotros identificamos lo que se tiene en los territorios, el potencial de las innovaciones y conectamos eso con empresas diferenciadas, ayudando al inicio a facilitar esas relaciones para que puedan ser generadoras de impacto pero también dar respuesta a lo que la empresa busca como garantía de cumplimiento y calidad", explicó a Efe Patricia Cota Gomes, coordinadora de la iniciativa.

Pero la idea va más allá y pretende que los puentes también se den entre las comunidades de las diferentes regiones y entre los mismos empresarios que participan con la iniciativa o que tienen interés de vincularse a ella.

El trabajo de Origens se desarrolla con comunidades de cuatro comités territoriales de la Amazonía: Calha Norte, Xingú, Río Negro y Solimoes.

Cada uno de esos territorios tiene diversidad de pueblos indígenas y comunidades quilombolas, pero también pequeños productores y agricultores ribereños, algunos de los cuales quieren encontrar sustentabilidad con sus productos en una región abandonada por el Estado y amenazada por factores como la minería ilegal, la deforestación, los incendios, el agronegocio y megaproyectos de infraestructura como hidroeléctricas.

Para Andre Baniwa, líder indígena de la comunidad Baniwa, el trabajo que se realiza a través de esta iniciativa es los "junta como brasileños, junta a los pueblos, a empresarios y a comunidades para dar solución".

"Es una experiencia bastante fuerte porque eso no existía antes y muchas asociaciones no creían que fuera posible. Es el resultado de un largo proceso de relación entre pueblos indígenas con los no indígenas y más recientemente con las empresas, que comenzaron a aceptar la importancia de nuestros productos y la tradición que hay detrás de ellos", aseguró a Efe.

Para el líder indígena, el diálogo es el eje a través del cual se ha logrado esta conexión, así como el trabajo conjunto.

"Si uno no ayuda al otro, (el proyecto) no tiene posibilidad de salir", precisó.

Actualmente, quince empresas están vinculadas con la iniciativa, desde grandes grupos como la Compañía Brasileña de Distribución (GPA por las siglas que utiliza para hacer negocios, referidas a su anterior nombre Grupo Pan de Azúcar), una red de supermercados filial del grupo francés Casino, hasta pequeñas y medianas empresas, algunas nacidas de las mismas comunidades.

Entre los productos más comercializados de la región amazónica están castaña (nuez), miel, cumarú (una semilla de la que se hacen aceites), los picantes, champiñones, el aceite de palma de babacu, de los cuales algunos se venden como tal para su consumo y otros se utilizan como base en la industria alimenticia, de cosméticos, de tejidos o industrial.

María Angélica Troncoso