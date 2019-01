Congregación Doctrina de la Fe investiga a Maristas en Chile excepcionalmente

El papa Francisco ordenó de manera excepcional que la Congregación para la Doctrina de la Fe se ocupase de la investigación de los casos de abusos sexuales por parte de algunos miembros de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile, a pesar de que estos no son clérigos.

El pasado 11 de enero se conoció que el papa había ordenado una investigación tras las denuncias sobre abuso sexual contra menores por parte de algunos maristas.

El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, explicó a EFE que se trata de una "disposición emitida de manera excepcional, para aceptar, según la justicia, las solicitudes que surgieron".

Especificó que "como norma, de hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe trata estos delitos solo cuando las acusaciones conciernen a los sacerdotes, ya sean religiosos o diocesanos", mientras que los maristas son religiosos laicos - han hecho votos pero no han sido ordenados - y no dependerían del ex Santo Oficio.

El portavoz señaló también que "fue durante la misión especial en Chile, ordenada por el Santo Padre durante los meses de febrero y mayo de 2018", que llevó a acabo el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, cuando "surgieron denuncias de abuso sexual de menores contra algunos Hermanos Maristas de las Escuelas (o Hermanitos de María) de la Provincia de Chile".

Al enorme caso de los abusos a menores por parte del clero chileno, también se encuentra el caso de los maristas por lo que en septiembre de 2018, el sacerdote salesiano David Albornoz finalizó la primera etapa de una investigación que reunió antecedentes de abusos sexuales en esta Congregación.

Las denuncias contra abusos cometidos en colegios de los hermanos maristas abarcan incluso casos ocurridos hace varias décadas, que nunca antes habían sido denunciados, y la investigación del sacerdote Albornoz apuntó como presuntos autores a siete religiosos de la orden.

La Fiscalía chilena informó de que investiga 148 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia católica, mientras que el número de víctimas asciende ya a 255.