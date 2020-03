El Congreso urge a Illa a comparecer si se descarta positivo en coronavirus

La Comisión de Sanidad del Congreso ha acordado este jueves que el ministro, Salvador Illa, comparezca lo antes posible para dar cuenta de la situación generada en España por la progresión del coronavirus si se descarta su positivo o si no, que lo haga otro miembro del Gobierno.

Lo han decido la Mesa y los portavoces de la Comisión que se han reunido al conocer que se aplazaba la comparecencia de Illa después de confirmarse que la titular de Igualdad, Irene Montero, ha dado positivo por coronavirus y que todo el Ejecutivo se ha sometido a la prueba.

La presidenta de la Comisión, Rosa Romero, ha informado, en declaraciones a los medios, que el ministro le ha trasladado que por seguridad no debía comparecer en la Cámara baja.

En la reunión se ha decidido que "lo más urgente posible cuando se tenga certeza de que la prueba le ha dado negativo a Illa, pueda comparecer o, si no, que lo haga algún otro miembro del Gobierno".

Desde el grupo socialista, la portavoz en la Comisión, Ana Prieto, ha dicho que con su decisión el ministro, que puede estar contagiado, está dando ejemplo a toda la ciudadanía de lo que se debe hacer ante un caso así, que es acudir a los profesionales sanitarios y seguir estrictamente sus recomendaciones.

Tras desear a Illa que el resultado le de negativo, Prieto se ha acordado de los tres diputados que están contagiados, a los que ha deseado una pronta recuperación, y ha agradecido la labor de todos los profesionales sanitarios y todas aquellas personas "que están trabajando en el día a día, incluidos los medios de comunicación".

En función de los resultados se convocará la comparecencia, que se ha acordado que sea "lo más rápido posible", ha dicho.

Ha querido lanzar el mensaje de que ante cualquier sospecha los ciudadanos acudan a los profesionales sanitarios y ha recordado que es responsabilidad de todos los ciudadanos seguir las normas de higiene para evitar el contagio como el lavado de manos, el estornudo en el codo o el uso de pañuelos desechables, "medidas muy sencillas que van a impedir que el virus se propague".

Por su parte, la portavoz del grupo popular en la Comisión de Sanidad, Elvira Velasco, ha señalado que una vez se conozcan los resultados el ministro comparezca cuanto antes, si es posible el lunes, para conocer en sede parlamentaria las medidas que se están tomando.

"Esperamos que se resuelva pronto y tengamos la información que estamos esperando por parte del Gobierno ya que -Illa- era el primero en hacerlo porque el presidente todavía no ha venido a comparecer", ha dicho la diputada 'popular'

Si bien ha dicho que ya habrá momento para hacer oposición sobre este tema, ha exigido transparencia y claridad en la gestión de la crisis generada por el coronavirus, así como los recursos necesarios en los centros sanitarios.

En este sentido, ha reconocido la labor del personal sanitario, que está trabajando en contacto con personas afectadas por el COVID-19 y si lo necesitan, ha pedido que se les haga la prueba también.

Fuentes de Ciudadanos han informado de que su propuesta es que la comparecencia del ministro en la Comisión de Sanidad se haga por videoconferencia o que vaya otro cargo del Ministerio.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha reconocido que la situación "cambia de día a día" y ha dicho que todo el mundo está en contacto con la enfermedad, por lo que no piensa hacerse la prueba si no tiene síntomas, "a no ser que haya alguna directriz que nos obligue a hacerlo".

Por su parte, el diputado de UPN Sergio Sayas ha considerado "una falta de respeto" al Congreso de los Diputados y "al conjunto de españoles" el aplazamiento de la comparecencia en un momento en el que es "más necesario que nunca que los miembros del Gobierno den la cara".

Saya ha dicho que entiende perfectamente la situación del Ejecutivo tras el positivo por coronavirus de la ministra de Igualdad pero ha insistido en que "hay otras formas de comparecer" como a través de videoconferencia.