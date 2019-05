El Congreso paraguayo rebate al Ejecutivo y aprueba la jubilación médica

El Senado de Paraguay se sumó este jueves a la Cámara de Diputados al aprobar la Ley de Jubilación Médica, que mejora las condiciones de retiro del personal sanitario y supone la impugnación del veto del Ejecutivo, que había anulado parcialmente la norma para mantener la sostenibilidad de la caja fiscal.

Con 37 votos a favor, una abstención y un rechazo, los senadores rechazaron ese veto parcial, lo que significa la entrada en vigor de la norma, después de que este miércoles la Cámara Baja también se opusiera a la resolución del Ejecutivo.

La ley contempla que los médicos que hayan cotizado durante tres décadas puedan jubilarse a los 60 años con una pensión correspondiente al 100 % de su salario, ponderando los últimos 36 meses de vida laboral.

También facilitará que los profesionales sanitarios puedan retirarse a los 55 años, tras 25 de servicio público, recibiendo un 90 % de su sueldo.

La aprobación definitiva de la norma supondrá la anulación de la huelga de cinco días que el sindicato nacional de médicos convocó para el próximo 3 de junio, con la suspensión de los servicios ambulatorios y de las cirugías programadas.

En el transcurso de la sesión, un grupo de cerca de 400 médicos, según los cálculos de la Policía, se manifestaron a las puertas del Congreso para seguir la votación y reclamar la mejora de su sistema de jubilación.

La doctora Kate Gulset, miembro de la comisión directiva del sindicato nacional de médicos, explicó a Efe que en los últimos cinco años, un total de 150 doctores que podrían estar jubilados por razones de edad fallecieron mientras continuaban en sus puestos de trabajo.

Con la anterior regulación, el personal médico debía cotizar al menos durante 40 años para poder acceder al 100 % de su pensión, lo que suponía que muchos profesionales se jubilasen pasados los 70 años de edad.

Para Gulset, esta situación era injusta ya que implicaba que el colectivo de médicos sosteniese con sus aportes a "tres cajas deficitarias que son de los maestros, de los policías y de los militares".

"No esperaban que los médicos nos movilizásemos, dijeron que nosotros no hacíamos nada en este país, que no les dábamos miedo y en todo el país están las movilizaciones, cerrando las calles", añadió la representante sindical.

La doctora agregó que la aprobación del Congreso es "el inicio de todas las reivindicaciones médicas", ya que buscan exigir su derecho laboral a cobrar las horas extra, los horarios nocturnos, las jornadas festivas o los desplazamientos fuera de la capital.