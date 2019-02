El Congreso apoya tramitar una ley de Podemos contra las violencias sexuales

El Congreso ha aprobado este martes que se tramite una proposición de ley de Unidos Podemos sobre Protección Integral de la Libertad Sexual y para la erradicación de las Violencias Sexuales, una iniciativa que no tendrá más recorrido al disolverse las Cortes la próxima semana.

Todos los grupos parlamentarios, excepto PP y Cs, han votado a favor.

Durante la defensa de la proposición, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha considerado "frustrante" que no pueda continuar el trámite parlamentario de esta iniciativa, aunque ha confiado en que las mujeres logren vivir en igualdad, sin miedo y que, "aunque tarde un poco", se consiga aprobar esta ley para proteger las libertades sexuales de "forma integral".

Ha tenido duras palabras para el líder del PP, Pablo Casado, y le ha recordado que el aborto es "un derecho que no se negocia", que las mujeres no deciden abortar porque no sepan lo que llevan dentro y que "nadie" tiene derecho a "culparlas ni a criminizarlas".

También ha tenido palabras críticas para los hombres que dicen que no se puede generalizar: "Ya sabemos que todos no agreden ni violan, pero sí ocurre que todas las mujeres agredidas o violentadas lo han sido por el hecho de ser mujeres".

Ha destacado que la iniciativa busca perseguir toda agresión sexual, no solo las cometidas por parejas o exparejas, además de que la acreditación de la violencia no dependa de la denuncia de la víctima, sino que baste con que poderes públicos acrediten la situación.

Asimismo, incluye la modificación del Código Penal para que "sólo sí sea sí" (unificar agresión y abuso sexual como agresión sexual) y medidas para la completa recuperación de las víctimas, de prevención y de sensibilización.

Por último, Montero ha expresado su apoyo al feminismo, a sus reivindicaciones y a la huelga del 8M, un ejemplo democrático "contra los reaccionarios de la foto de Colón".

Desde el PSOE, la diputada Ángeles Álvarez ha apoyado la propuesta porque debe haber un "cambio de perspectiva" en el tema del consentimiento porque puede pasar que se diga que lo ha habido en mujeres que resultan muertas o que algunos jueces consideren la parálisis involuntaria como una aceptación implícita.

No obstante, ha pedido a Montero que diga "a Colau o a Carmena que dejen de alentar la idea de que poner un precio al sexo es "una practica socialmente deseable porque no lo es".

Por su parte, Carmen Dueñas, del PP, ha señalado que "por coherencia" con lo votado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género apoyarán un texto "que nace para morir", pese a tener "puntos que chirrían y que carecen de seguridad jurídica".

"Dejen de creer que el feminismo es patrimonio de ustedes", ha pedido Dueñas a Montero, y ha abogado por un feminismo "responsable, abierto a todas las ideologías" porque es un tema "que va de hombres y mujeres trabajando por la igualdad".

Patricia Reyes (Cs) ha criticado que Unidos Podemos "haga política ficción hasta el último momento" y traiga hoy al Congreso una iniciativa sabiendo que "cierra la semana que viene" y ha aseverado que las víctimas "se merecen algo más que servir de comparsas para unos y para otros".

Desde Bildu, Marian Beitialarrangoitia ha anunciado el apoyo de su grupo al texto porque "hay que acabar con una justicia patriarcal y machista" y ha lamentado que "agresores como los violadores de Iruña" esperen en libertad las decisiones judiciales.

"Nos hace falta ser valientes para legislar y erradicar todo tipo de violencias machistas (...) Sí a esta ley y a todas las leyes que hagan una sociedad más igualitaria", ha anunciado la diputada de Compromís Marta Sorlí.

Carolina Telechea (ERC) ha lamentado la falta de tiempo para tramitar un texto que ayude a "acabar con el sistema heteropatriarcal", mientras que Iñigo Barandiaran (PNV) ha valorado el contenido pero ha criticado la visión "absolutamente recentralizadora" de todas las medidas de Podemos.