Continúan las protestas de grupos que exigen alimentos y agua en Honduras

Pequeños grupos de personas han vuelto a salir este domingo a las calles de las principales ciudades de Honduras para exigir alimentos y agua ante la emergencia que vive el país por el coronavirus que ha causado tres muertes y 110 casos confirmados en esta nación.

En Tegucigalpa, medio centenar de personas, algunos con el rostro cubierto, bloquearon la salida hacia el departamento de Olancho, oriente del país, y obstaculizaron la circulación de vehículos con piedras, quema de neumáticos y basura.

La mayoría de los manifestantes son pepenadores (recolectores) que luchan día a día por ganar "algo de dinero" en el vertedero de Tegucigalpa, la capital hondureña, donde separan una amplia variedad de residuos.

"Aquí uno trabaja todos los días, porque si no trabajas, no comes", dijo a periodistas una mujer que asegura que desde hace 10 años trabaja en el botadero, una faena informal en la que se expone a varios peligros.

Otro pequeño grupo de manifestantes colocó barricadas con neumáticos que luego prendieron en la carretera que desde a capital conduce al departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua.

Estas manifestaciones transcurren sin incidentes ni enfrentamientos con la Policía, cuyas autoridades han explicado a los grupos que el Gobierno es el encargado de entregar las raciones de comida, pero que harán las gestiones para agilizar la distribución.

Algunos de los manifestantes aseguraron a periodistas que ya han recibido una bolsa con al menos 18 productos de la canasta básica, como harina de maíz, arroz, fríjoles, pasta, azúcar, café, y manteca, así como mascarillas, gel antibacterial y artículos de higiene.

Sin embargo, indicaron que continuarán la protesta en apoyo a las familias que aún no reciben su ración de alimentos como parte de la campaña "Honduras Solidaria", impulsada por el Ejecutivo para cubrir necesidades de las personas en situación de pobreza y que no pueden salir a trabajar debido a las medidas impuestas para detener la propagación del COVID-19.

"Somos gente humilde que trabajamos al día, pedimos lo justo: comida para nuestras familias, nuestros hijos no tienen nada que comer", dijo a periodistas otra de las manifestantes.

Aseguró que al menos medio centenar de familias necesitan "ayuda" y pidió al Gobierno que los deje salir a trabajar como vendedores ambulantes o "nos entregue alimentos y agua".

Honduras suma tres muertes y 110 casos confirmados luego de que las autoridades confirmaron la víspera quince nuevos contagios.

El Gobierno decretó hace dos semanas un toque de queda absoluto, pero la pobreza que afecta a más del 60 por ciento ha obligado a muchas personas a salir de sus casas a trabajar o buscar alimentos para sus hijos.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad indicó hoy en un comunicado que se permitirá que la población se abastezca de alimentos, medicamentos, combustibles y pueda realizar otros trámites los días lunes, miércoles y viernes de esta semana conforme al último dígito de su tarjeta de identidad.