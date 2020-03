Costa Rica acumula 50 casos de COVID-19 y asegura abastecimiento de alimentos

El Gobierno de Costa Rica contabiliza hasta este martes 50 casos de coronavirus y pidió calma a la población para que no abarroten los supermercados, pues el abastecimiento de alimentos y artículos de limpieza se encuentra garantizado.

Los datos divulgados en conferencia de prensa por el ministro de Salud, Daniel Salas, indican que de los 50 contagiados, 4 están internados en unidades de cuidados intensivos.

El Gobierno decretó el lunes estado de emergencia para agilizar la disponibilidad de recursos para atender la emergencia, pero la población reaccionó con temor, al extremo de abarrotar los supermercados para comprar alimentos y artículos de limpieza.

"No tenemos ninguna distorsión en los flujos del comercio, no ha habido ninguna dificultad en la importación de productos como granos básicos. Llamamos a la tranquilidad y la calma para no abarrotar supermercados, va a haber suficientes productos de consumo humano", expresó el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado.

Las calles de la capital San José lucen con muchos menos vehículos y transeúntes que de costumbre, luego de que el Gobierno recomendara el teletrabajo y no salir de casa para evitar que el pico de contagios sea muy pronunciado.

A partir de este martes está suspendido el curso lectivo en todo el país y a la media noche del miércoles se cerrarán las fronteras para extranjeros.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía anunció que desde hoy solo se permitirá en los parques nacionales el 50 % de la visitación habitual y que a partir del próximo lunes estos sitios estarán cerrados por completo.

La Caja Costarricense del Seguro Social informó que para atender la emergencia se utilizará el 100 % de las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), que trata a pacientes que necesitan diversas terapias, para albergar únicamente a contagiados con el COVID-19.

El resto de los centros médicos del país también seguirán atendiendo a pacientes con el virus.

La Fuerza Pública realiza desde el lunes operativos para cerrar establecimientos que no acaten la orden del Ministerio de Salud de cerrar totalmente los bares, casinos y discotecas.

Los restaurantes, cines, teatros y otros centros de entretenimiento tienen permiso para operar al 50 % de su capacidad.

El primer caso de COVID-19 en Costa Rica fue diagnosticado el 6 de marzo y a partir de entonces se han confirmado otros 49.

De los 50 contagiados, 24 son mujeres y 26 hombres, que habitan en 5 de las 7 provincias del país. Las únicas provincias que no registran casos son Limón (Caribe) y Puntarenas (Pacífico).