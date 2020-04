Costa Rica suma 681 casos y trabaja en protocolos para un "nuevo modo de vida"

Costa Rica contabiliza hasta este miércoles un total de 681 casos positivos de coronavirus, 12 más en las últimas 24 horas, y las autoridades trabajan en la creación de protocolos para la reactivación paulatina de actividades.

El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó en conferencia de prensa virtual que los contagiados son 613 adultos, 34 adultos mayores y 34 menores de edad. Hay 11 pacientes hospitalizados, de los cuales 8 se ubican en unidades de cuidados intensivos.

Desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo pasado, Costa Rica suma un total de 180 pacientes que se han recuperado, 7.784 casos descartados y seis personas fallecidas.

Salas explicó que Costa Rica posiblemente no ha tenido un aumento exponencial de casos o de fallecidos debido a la respuesta de las personas de aplicar el distanciamiento social y medidas de higiene, así como las acciones tomadas en el momento oportuno por parte del Gobierno.

"Hay varias cosas que entran en juego, no dudo que la respuesta en general de las personas ha sido satisfactoria, las medidas a nivel gubernamental han sido tomadas en momento oportuno y, considero yo, que esto ha cortado cadenas de transmisión simultánea", dijo Salas.

El ministro indicó que pese a los resultados, el país "camina por un piso de cáscaras de huevo", ya que la mayoría de la población no ha estado expuesta el virus y si se relajan las medidas se pueden dar cadenas de transmisión de manera intensa en poco tiempo.

PROTOCOLOS

Las autoridades costarricenses informaron que trabajan en la creación de una serie de protocolos, que son guías a cumplir para "un nuevo modo de vida", con el objetivo de que las empresas y las personas puedan retomar pronto algunas actividades, pero acatando estrictas medidas de salud.

"Si hay un compromiso de las personas esa curva no va a aumentar, pero si retomamos algunas actividades restringidas y vemos que la curva va aumentando o que los protocolos no se cumplen, no se va a poder reactivar. Tenemos que mentalizarnos y acostumbrarnos a una nueva forma de vida, a esta nueva forma de vivir, tenemos que ser rigurosos y estrictos", destacó Salas.

El funcionario manifestó que el correcto lavado de manos, el toser y estornudar en el antebrazo, no saludarse de beso ni estrechando las manos y aplicar el distanciamiento de dos metros, será positivo en otros aspectos, ya que también provocará una disminución en infecciones como diarreas y otras enfermedades respiratorias.

Desde mediados de marzo Costa Rica cerró sus fronteras para el ingreso de extranjeros, suspendió el curso lectivo y eventos masivos. Además, ordenó el cierre de sitios como bares, discotecas, parques, parques nacionales, playas, entre otros, y decretó multas para quienes incumplan.

En el caso de los restaurantes, centros comerciales, supermercados, farmacias, y otros pequeños negocios pueden operar pero a un 50 % de su aforo.

El Gobierno no ha establecido una cuarentena obligatoria, excepto para la gente que regresa del exterior, pero sí ha ordenado una serie de restricciones para la circulación de vehículos.