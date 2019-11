Costa Rica impulsará en la COP25 la descarbonización y mercados de carbono

El Gobierno de Costa Rica anunció este viernes que en la Cumbre del Clima (COP25), que arrancará el lunes en Madrid, impulsará planes de descarbonización y además trabajará por un acuerdo sobre los bonos de carbono.

Según el Gobierno, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó por teléfono al ministro costarricense de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, para que su país asuma un papel principal en los temas de carbono durante la cumbre.

Costa Rica va a la COP25 con el objetivo de "impulsar compromisos de alta ambición en la agenda climática y apoyará para que más países en el mundo cuenten con su propio Plan de Descarbonización", explicó el Ministerio de Ambiente y Energía.

A inicios de este año el Gobierno costarricense presentó su Plan Nacional de Descarbonización, que tiene como gran meta que para el año 2050 el país haya dejado de utilizar combustibles fósiles y los haya sustituido por otras fuentes limpias como la electricidad.

El otro punto en que Costa Rica buscará ser protagonista en la Cumbre del Clima es la negociación del Capítulo 6 del Acuerdo de París sobre cambio climático, el cual se refiere a los bonos y mercados de carbono.

"Es de suma importancia tener un artículo seis ya negociado y es lo último que nos falta del acuerdo de París. Como país nos sentimos muy orgullosos de recibir esta solicitud de apoyo y tomamos con toda la seriedad debida el compromiso y la responsabilidad de garantizar la permanencia de la especie humana en el planeta", declaró el ministro Rodríguez.

El artículo 6 conlleva un complejo mecanismo de negociación y cooperación, en particular por los llamados mercados de carbono. Estos mercados son los que permiten a países “compensar” emisiones de sus actividades. Sin embargo, si las reglas no son claras sobre cómo hacerlo, es fácil hacer “trampa” y que las emisiones no se reduzcan en realidad, indicó el Ministerio costarricense.

La posición de Costa Rica es que las reglas sean rigurosas, promuevan la mayor ambición posible y sea compatibles con lo que la ciencia exige.

En la cumbre Costa Rica también abogará por otros temas como la creación de políticas de conservación más fuertes, trabajar en un acuerdo mundial sobre biodiversidad, la inversión en la naturaleza, la regulación de la pesca industrial en alta mar y la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, estará presente en la Cumbre del Clima el 2 y 3 de diciembre, y en su discurso expondrá, entre otras cosas, los resultados de la reunión previa a la cumbre (PreCOP25), que acogió su país en octubre pasado.