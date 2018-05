Delegación de Gobierno no autoriza la marcha contra la reincorporación de Cifuentes a la Complutense

La Delegación de Gobierno en Madrid ha comunicado este miércoles a una de las asociaciones de estudiantes convocantes que no autoriza que se celebre la concentración para exigir que Cristina Cifuentes no vuelva a su puesto en la Universidad Complutense. En la notificación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la delegada explica que han tomado esta decisión porque no han cumplido con los plazos de solicitud amparados por la ley.

A pesar de esta decisión, las organizaciones de estudiantes mantienen la convocatoria ya que aseguran que sí está autorizada por el Rectorado del centro educativo. "Por la ley de autonomía universitaria es el rector quién tiene la última palabra en las medidas legales menores", apunta un portavoz del Frente de Estudiantes

En la respuesta de la Delegación, su responsable, Concepción Dancausa, explica que la petición fue recibida ayer. En ella, Carmen Romero, en representación de la asociación de estudiantes Colombine, comunicó a este organismo la celebración de la manifestación este miércoles de 13:30 a 15 horas para "expresar el malestar de la comunidad Universitaria al respecto de la posible reincorporación de Cristina Cifuentes a su puesto de trabajo en la Universidad". Esta estudiante explicó que prevén la asistencia de unas 80 personas.

En esta notificación, Dancausa asegura que la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión "establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones deberán ser comunicadas a la Autoridad Gubernativa con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo".

Aunque también recoge en el segundo párrafo que "cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria" se podrán convocar con una antelación mínima de veinticuatro horas. Por lo tanto, propone a estos colectivos realicen "una nueva comunicación cumpliendo los plazos previstos en la ley".

"Están utilizando cuestiones burocráticas para impedir que la comunidad universitaria se manifieste", asegura Romero. "Concha Dancausa pertenece también al Partido Popular. Nuevamente se sirven de instituciones públicas para encubrirse", añade.

Este miércoles 16 de mayo a las 13:30, #Marcha de Ciudad Universitaria a Rectorado contra la reincorporación de Cristina Cifuentes #CifuentesFueraDeLaComplu pic.twitter.com/Y0FpYxGChC — Delegación Central de Estudiantes UCM (@DCE_UCM) 14 de mayo de 2018

Distintas asociaciones universitarias convocaron la marcha para exigir que Cristina Cifuentes no vuelva a su puesto de funcionaria en la Universidad Complutense de Madrid. El llamamiento colectivo, reflejado en un comunicado que se está moviendo por redes sociales bajo el hashtag #CifuentesFueraDeLaComplu, va dirigido a toda la comunidad universitaria para que pidan "que Cifuentes no ocupe ningún cargo en nuestra universidad".

La expresidenta aparece desde este jueves en el directorio del centro como parte de Gerencia del Rectorado. Aunque todavía no tiene un puesto específico asignado, la solicitud para reincorporarse es de efecto inmediato sobre el salario y ya empieza a acumular jornadas laborales para su próxima nómina.

Los estudiantes declaran haberse enterado de este regreso por la prensa. En un comunicado aseguraron que que esa ocupación la obtuvo "gracias a su amistad con miembros del tribunal", en referencia a que el aprobado en las oposiciones de promoción interna se lo dio, como publicó eldiario.es, un tribunal en el que estaban al menos dos amigos suyos, dos de ellos implicados en el Tamayazo y en Gürtel respectivamente.